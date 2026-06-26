わが子の成績を伸ばすには、塾の受け身な授業よりも家庭での「対話」が重要です。子どもが選んだ答えに対し「その根拠は？」「文中の言葉との違いは？」と問いかけることで、思考プロセスが可視化されます。正解を教えるのではなく、論理的な裏付けを求める声かけを続けることで、根拠を探す本物の読解力が身につきます。

【国語】塾任せでは伸びない！

親の「ある問いかけ」が子どもの読解力を劇的に変える

「一生懸命勉強しているのに、国語の成績だけが上がらない」。そんな時、親御さんはつい「もっと塾の授業をしっかり聞きなさい」と言ってしまいがちです。

しかし、国語の成績を伸ばすために本当に必要なのは、一方的な授業を受けることではありません。家庭でできる「ある取り組み」が鍵を握っています。

一方通行の授業ではなく「対話」を取り入れる

国語において「なぜ自分の答えが間違っていたのか」を、子どもが自力で気づくのは至難の業です。そこで必要になるのが、親子のコミュニケーションです。

そうした悩みや不安を一挙に解決する方法が「対話」です。教師や講師からの一方通行的な情報伝達ではなく、対話という双方向のやり取りにより、「自分の答えに足りないポイントは何か？」「どういうふうに考えれば正解に至れるのか？」が理解できるようになります。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

塾でプロの鮮やかな解説を聞くだけでは、「わかったつもり」で終わってしまう危険性があります。双方向のやり取りを通して初めて、子どもは自分の思考のクセや間違いの原因にハッと気づくことができるのです。

親から子へ投げかけたい「2つの魔法の質問」

では、家庭学習の際、親御さんは具体的にどのような声かけをすればよいのでしょうか？ 単に正解を教えるのではなく、次のような問いかけを実践してみてください。

●「その答えの根拠はなんだろう？」

●「あなたが選んだ言葉と、文中で使われている言葉の違いはなんだろう？」

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

この問いかけは、子どもが「なんとなく」で選んだ答えに対して、論理的な裏付けを求める作業です。最初は上手く答えられなくても、親が辛抱強く問い続けることで、子どもは無意識のうちに「本文から根拠を探す習慣」を身につけていきます。

思考プロセスを「可視化」することが最大の近道

この対話の目的は、子どもを問い詰めることではありません。頭の中にある思考のズレを明らかにし、正しい読み方をインストールすることにあります。

こうした問いかけを通じながら、自分の答えが至らない点を“可視化”して、実際に国語ができる人がどのような頭の使い方をしているのかを理解するプロセスこそが、国語の解き方を理解するための最適解なのです。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

間違えた理由を「可視化」し、自分の言葉で説明させる。一見遠回りに見えるこの「対話」のプロセスが、どんな初見の文章にも対応できる本物の読解力を養うノウハウです。ぜひ今日から、丸付けの時間の「声かけ」を変えてみてください。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。