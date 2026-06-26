東京駅周辺で1世紀近く愛される洋食店も。老舗が注ぐ伝統の生ビール4選

サーバーから静かに注がれていく様子には期待しかない。なめらかなのど越し、ほろ苦さ、かすかな甘み。そして複雑な味わいがもたらす華やかな余韻……。大人の時間を演出してくれる生ビール、今年はここでぜひ！

回転率のいいフレッシュな味を伝統の洋食と『京橋モルチェ』＠京橋

たっぷり500ml入るジョッキを豪快に傾けプハッとひと口。泡しゅわしゅわの黄金が爽快に喉を通れば極楽開門、飲むぞ食べるぞのスイッチが入る。

ご近所の会社員も定年組の紳士淑女もにこやかに宙を仰ぐ平和な光景……昼は洋食屋、夜はビアホールとして1世紀近く愛される街の社交場、『京橋モルチェ』の日常だ。

ルーツは洋食の草分け的存在だった明治創業「中央亭」まで遡る。その歴史を「明治屋」が受け継ぎ、昭和8年に明治屋京橋ビルに今の前身となる店を出店、再開発による休業期間を経て現在地で再開した。

当時「明治屋」がキリンビールの販売権を持っていたため、洋食と樽生を楽しむ店として変わらぬ伝統を守っている。特徴はやはり徹底した品質管理と回転の速さによるフレッシュな味わいだろう。

『京橋モルチェ』液体と泡の比率は8対2が理想だそう

繋ぐ樽は1日約60L。その日に使い切るのはさすが人気店、全てが好循環となりベストな1杯を提供できる。そして何といっても正統を貫く洋食のおいしさよ！

「ハンバーグステーキシュバール風」は和牛＋国産牛100％の贅沢な旨みに3日かけて煮込むデミグラスソースがたっぷり。中央に鎮座する半熟玉子をとろんと崩して肉と絡めればもう至福、付け合わせのマカロニグラタンなど隅々にまで老舗の矜持が息づく。

ハンバーグステーキシュバール風1300円、キリン樽生ビール一番搾り950円（ジョッキ）

『京橋モルチェ』（手前）ハンバーグステーキシュバール風 1300円 （奥）キリン樽生ビール一番搾り 950円（ジョッキ） 和牛7割、国産3割で作るハンバーグは名物のひとつ

洋食の名作と旨いビール、両者が揃えば後はお気に召すまま極楽へ。ここなら確実に、ご機嫌に酔えます。

『京橋モルチェ』支配人 小玉勲さん

支配人：小玉勲さん「3世代にわたり通ってくださるお客様もいます」

『京橋モルチェ』

［店名］『京橋モルチェ』

［住所］東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン地下1階

［電話］03-3274-3891

［営業時間］11時〜14時（13時半LO）17時〜21時（20時LO）、土：11時〜14時半（14時LO）※貸切営業もあるため要確認

［休日］日・祝、土は不定休

［交通］地下鉄銀座線京橋駅8番出口からすぐ（明治屋方面改札口を出て右手）

気軽な大衆酒場で老舗ビヤホールの伝統伎を楽しむ！『酒場MORI』＠丸の内

特徴は昔ながらの昭和のレトロサーバー、スイングカランで注ぐサッポロ生黒ラベル。創業89年の老舗「ニユートーキヨー」が手掛けるこちらは日本を代表するビヤホールに伝わる注ぎの技を大衆酒場で楽しめるビール好きのオアシスだ。

創業から受け継がれる「NTBバランス注ぎ」は一度注ぎで仕上げる伝統の手法。グラス内で液体が3〜5回転するよう流し入れつつ泡量を調整することで、爽快なのど越しと弾けるような自然な泡を完成させるのだとか。いやぁお見事。

『酒場MORI』スイングカランで注ぎ分け

他にもふわふわの泡＆豊かな麦芽の旨みを感じる「二度注ぎ」や、ほぼ泡だけのきめ細やかな「ビヤフォーム」など、スイングカランならではの4種の注ぎ方で提供してくれる。しかも大箱のビヤホールとは違って高架下の小箱ながら、グラスを手洗いするシンクは他のドリンクと分けるなど細やかな配慮に感心だ。

料理は和食を中心にスタンバイ。人気の「和牛のたたき」は低温調理でしっとり柔らかく仕上げた上質な旨み。

和牛のたたき1045円、サッポロ生ビール黒ラベル各715円（二度注ぎ、NTBバランス注ぎ）

『酒場MORI』（手前）和牛のたたき 1045円 （奥）サッポロ生ビール黒ラベル 各715円（左：二度注ぎ、右：NTBバランス注ぎ） バランス注ぎはのど越し豊か。二度注ぎは麦感のバランスがいい。他にクリーミーな泡のハイブリッド注ぎも。たたきは和牛もも肉を約4時間かけて低温調理

レトロな唐揚げ「チューリップ」は手羽中を食べやすく整えたスタイル。どれもこれもビールが一段と旨くなる！

『酒場MORI』調理長 金井新さん

調理長：金井新さん「ランチはおいしい蕎麦を提供しています！」

『酒場MORI』

［店名］『酒場MORI』

［住所］東京都千代田区丸の内1-7-5

［電話］03-6810-2508

［営業時間］11時半〜13時、17時〜23時（21時50分LO）

［休日］土・日・祝

［交通］JR山手線ほか東京駅丸の内北口から徒歩3分

東京の玄関口で「東京クラフト」の魅力を発信！『TOKYO Craft BEER STAND（トウキョウクラフトビアスタンド）』＠東京

ランチのお供にビール、午後の休憩でもビール、仕事帰りは当然のビール、何なら朝からモーニングビールだってウェルカム！

えっと今、ビールって何回書きました？と強調したくなるのも当然。ここはサントリーが”東京”に愛着と敬意を込めて開発した「東京クラフト」の樽生を1日中飲める初のフラッグシップ店なんですから。

『TOKYO Craft BEER STAND（トウキョウクラフトビアスタンド）』7対3の割合で注ぐ

JR東京駅の八重洲地下中央口改札を出てすぐという好立地に2025年開業、東京生まれの味をサクッとクイックに楽しめる有難き店なのだ。

定番のペールエールは「マンダリーナババリアホップ」を一部使用した柑橘系の華やかな香り＆雑味のない澄んだ味、余韻も実に心地いい。他にもこの店限定で飲める「東京クラフト」シリーズの樽生が随時登場するそうだから要チェックです。

つまみはブラックペッパーが利いたスパイシーな骨付きソーセージやピザなど王道揃い。他にもカレーやスイーツがあったり、朝昼夜と時間帯でラインナップが変わる。

TOKYO Craft SET東京クラフト ペールエール（グラス）＋骨付きソーセージ（2本）1320円※セットは17時〜の提供

『TOKYO Craft BEER STAND（トウキョウクラフトビアスタンド）』TOKYO Craft SET東京クラフト ペールエール（グラス）＋骨付きソーセージ（2本） 1320円 ※セットは17時〜の提供 ペールエールはホップの香り豊かでどんな料理にも合う。単品はグラス 770円で1日中飲める。骨付きソーセージは夜のメニュー。ノンスモークで旨みあふれる

店内の壁には東京の四季や景色をイメージした映像も投影。街並みを描いたオリジナルグラスも含め”東京の味”を満喫しよう。

『TOKYO Craft BEER STAND（トウキョウクラフトビアスタンド）』店長 東宇菜々海さん

店長：東宇菜々海さん「東京の味を気軽に楽しんでください」

『TOKYO Craft BEER STAND（トウキョウクラフトビアスタンド）』

［店名］『TOKYO Craft BEER STAND（トウキョウクラフトビアスタンド）』

［住所］東京都千代田区丸の内1-9-1「東京駅一番街」内

［電話］03-5219-6640

［営業時間］7時〜23時（モーニング：11時まで、ランチ：11時〜17時、ディナー：17時〜）

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか東京駅八重洲地下中央口からすぐ

注ぎの名人が旨さを追求する3種3様の味わい『BEER BOULEVARD GINZA（ビアブルヴァードギンザ）』＠銀座

この世に生ビール七不思議があるならば、同じ銘柄でも注ぎ方で味わいが変わる魔法のような妙手もそのひとつではないか!?

そんな感動を味わえる店がまたひとつ誕生した。場所は銀座の商業施設内、わずか8席のバー空間。注ぎの名人、佐藤裕介さんが手掛ける最新店だ。今度の店は国産クラフトがテーマ。ボトルショップの併設は新たな試みだが、代名詞であるアサヒスーパードライの3種の注ぎ分けはもちろんリストオン。

日本の定番「シャープ注ぎ」は液状の泡がクリーミー、「マツオ注ぎ」は泡もこもこ＆炭酸マイルド、そして「サトウ注ぎ」はチェコ伝統の注ぎ方を基本に研究したオリジナルで、適度に炭酸を抜いたバランスのいい飲み心地、くーっっ！

自家製ポテトサラダ750円、アサヒスーパードライサトウ注ぎ1000円

『BEER BOULEVARD GINZA（ビアブルヴァードギンザ）』アサヒスーパードライ 1000円 （左）アサヒスーパードライ サトウ注ぎ 1000円 （右）自家製ポテトサラダ 750円 最初に泡を入れて下にビールを注ぐ。味わいはシャープ注ぎとマツオ注ぎの中間でバランスがいい。ポテサラはコンビーフ入り

ポイントは口に当たる泡の質感と炭酸を調整してどれだけ抜くかだそう。それにしても見るからにおいしそうなその立ち姿。お客さんの口に入るまでの品質管理は当然のこと、それらの仕事を積み重ね、最終で大事となるのはグラスの完璧な洗浄とか。

全ては旨い1杯のため。佐藤さんの店に運ばれるビールは幸せだろうなぁ……本気でそう思います。

『BEER BOULEVARD GINZA（ビアブルヴァードギンザ）』代表 佐藤裕介さん

代表：佐藤裕介さん「この店は4店舗目。日本のビールの旨さを発信します」

『BEER BOULEVARD GINZA（ビアブルヴァードギンザ）』定番カラーの深緑がシック

［店名］『BEER BOULEVARD GINZA（ビアブルヴァードギンザ）』

［住所］東京都中央区銀座6-10-1GINZASIX地下2階

［電話］03-6263-9966

［営業時間］13時〜20時半※土・日・祝は11時半〜、併設のボトルショップは10時半〜

［休日］施設に準ずる

［交通］地下鉄銀座線ほか銀座駅地下直結で徒歩3分

撮影／小澤晶子（モルチェ）、橋本真美（MORI）、浅沼ノア（TOKYO Craft BEER STAND）、西崎進也（BEER BOULEVARD GINZA）、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、至福の一杯の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年6月号発売時点の情報です。

【画像】ああぁ…飲みたい！こだわりの注ぎ方が生む絶品ビールと、相性抜群のおつまみたち（27枚）