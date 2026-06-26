「頼むぞ」「ヨケレスとイサクを抑えてくれよ！」森保J26歳がスウェーデン戦で先発入り！ 抜擢に「期待しかない」「楽しみ」などの声【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｆ組）で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで戦う。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
※（C）＝キャプテン
前節のチュニジア戦で78分から途中出場し、Ｗ杯デビューを果たした瀬古歩夢も先発メンバーに名を連ねた。
26歳DFのスタメン入りに、SNS上で以下のような声が上がった。
「瀬古は森保監督の期待に応えてくれ！」
「良いパフォーマンス期待しているぞ！」
「瀬古スタメンだ。楽しみだ」
「瀬古、ヨケレスとイサクを抑えてくれよ！」
「前節は途中出場してたね。期待大！」
「菅原と瀬古の起用は楽しみだね。結果を出してくれるとさらに強みになる」
「瀬古使うのいいねー」
「イサクを止めてくれ！ 頼むぞ！」
「Ｗ杯初先発！期待しかない！」
「瀬古はボランチ？ それともCBか？」
北中米Ｗ杯の第１節のオランダ戦を２−２で引き分け、第２節のチュニジア戦を４−０で勝利した森保ジャパン。決勝トーナメント進出へ向け、勝点を積み上げたいところだ。なお、試合は日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
※（C）＝キャプテン
前節のチュニジア戦で78分から途中出場し、Ｗ杯デビューを果たした瀬古歩夢も先発メンバーに名を連ねた。
26歳DFのスタメン入りに、SNS上で以下のような声が上がった。
「瀬古は森保監督の期待に応えてくれ！」
「良いパフォーマンス期待しているぞ！」
「瀬古スタメンだ。楽しみだ」
「瀬古、ヨケレスとイサクを抑えてくれよ！」
「前節は途中出場してたね。期待大！」
「菅原と瀬古の起用は楽しみだね。結果を出してくれるとさらに強みになる」
「瀬古使うのいいねー」
「イサクを止めてくれ！ 頼むぞ！」
「Ｗ杯初先発！期待しかない！」
「瀬古はボランチ？ それともCBか？」
北中米Ｗ杯の第１節のオランダ戦を２−２で引き分け、第２節のチュニジア戦を４−０で勝利した森保ジャパン。決勝トーナメント進出へ向け、勝点を積み上げたいところだ。なお、試合は日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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