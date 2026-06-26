イサク、ヨケレス…スウェーデンの先発11人は？ プレミアリーグ勢が過半数。森保ジャパンの同僚も【W杯】
森保ジャパンは現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、スウェーデン代表と相まみえる。ここまで１勝１分の日本は引き分け以上で２位以上が確定する。
注目の一戦を前に両軍のスターティングメンバーが発表され、スウェーデンは以下の11人が名を連ねた。
【GK】
ヤコブ・ゼッテルストレーム（ダービー／イングランド）
【DF】
グスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ／イングランド）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
ガブリエル・グズムンドソン（リーズ／イングランド）
エリオット・ストラウド（ミャルビー）
【MF】
アレクサンデル・ベルンハルドソン（キール／ドイツ）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
【FW】
アントニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
アレクサンデル・イサク（リバプール／イングランド）
ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル／イングランド）
イサクとヨケレスの強力なダブルエースをはじめ、プレミアリーグ勢が６人で過半数を占めている。父ニクラスも元プロで、ブラックバーンでプレミア出場歴があるグズムンドソンは、日本代表側で先発する田中碧とリーズでチームメイトだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
注目の一戦を前に両軍のスターティングメンバーが発表され、スウェーデンは以下の11人が名を連ねた。
【GK】
ヤコブ・ゼッテルストレーム（ダービー／イングランド）
【DF】
グスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ／イングランド）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
ガブリエル・グズムンドソン（リーズ／イングランド）
エリオット・ストラウド（ミャルビー）
アレクサンデル・ベルンハルドソン（キール／ドイツ）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
【FW】
アントニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
アレクサンデル・イサク（リバプール／イングランド）
ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル／イングランド）
イサクとヨケレスの強力なダブルエースをはじめ、プレミアリーグ勢が６人で過半数を占めている。父ニクラスも元プロで、ブラックバーンでプレミア出場歴があるグズムンドソンは、日本代表側で先発する田中碧とリーズでチームメイトだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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