給水タイムにハーフタイムショー…サッカーW杯を「カネ儲け主義」に激変させたFIFAの「真の目的」

決勝のチケットは200万円から

6月12日の開幕式では、コロンビアの国民的女性歌手・シャキーラが熱唱。7月20日に行われる決勝のハーフタイムには、マドンナとBTSが降臨する―。まるでスーパーボウルのようなショービジネスへW杯が変貌しようとしている。

試合の前後半それぞれ中間時点で3分間の水分補給休憩（クーリングブレイク）を導入するなど、ルールも変更された。これはテレビ放送でCMを入れやすくするためだという。他にもスローインや選手交代の時間制限なども設けられた。

チケットの価格も前大会から平均して7倍に上昇。決勝のチケットは最低でも200万円超えだ。FIFAはチケットの転売を認め、手数料を徴収、転売で儲けるスタイルを取っている。

トランプ大統領にすり寄りカネ儲け

スポーツライターの小宮良之氏は語る。

「こうした変更は選手のためでもファンのためでもなく、マネタイズが目的であることは明らか。FIFAのカネ儲け主義が続けば、ファンは愛想をつかすかもしれません」

その裏には、サッカー人気が高まりつつある巨大なアメリカ市場を獲得したいというFIFAの狙いがある。米ニューヨーク・タイムズによれば、FIFAはトランプ大統領にも接近。トランプタワーに事務所を構え、「FIFA平和賞」を創設してトランプ大統領に授与した。

目先の利益のみを追い求めた先にどんなゴールが待っているのか。

「週刊現代」2026年7月6日号より

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