”上司”でも”仲間”でもない…「AIロボット」がまもなく労働市場を席捲、そのとき人間に残された役割

デジタル空間から物理世界へと進出したAIが、社会全体のあり方を根底から塗り替えようとしている。2026年、自分で考えて私たちの目の前を動く『AIロボット』が、ものすごいスピードで社会に広がりつつある。

2026年、「ロボットが自律的に働き、収益を生む」まったく新しい経済圏が立ち上がりつつある。人間を介在させずに、ロボット同士が直接取引を行う――いわば「Machine-to-Machine Economy」だ。

前編記事『肉体労働だけでなく、料理や職人技までも完全マスター…！「AIロボット」がいよいよ市場投入へ、まもなく消える「ブルーカラーの仕事」』より続く。

AIロボットが自らアルバイトへ

ロボットやAIが「自らのウォレット（財布）」を持ち、自律的に取引を行う取り組みはすでに現実のニュースとして報じられ始めている。2026年2月には、デジタル決済インフラ企業のCircle社などが、ロボット犬が自分の充電代を自律的に支払うネット上の実証実験を行い、「マシン経済の幕開け」として注目を集めた。

こうした自律的な取引の仕組みが、ロボットに本格実装されていくとどうなるのか。

「たとえば、ロボットが自分の故障を察知した時に、自分で修理ロボットを呼んでウォレットからお金を払う。そして残高が減ったら、オーナーの指示を待たずに自らアルバイトに行って稼いでくる――そんな、ある種の『自我』や意志を持ったような動きも当然あり得ると思います。人間とAIロボットのIQ差が10倍にもなる未来を考えれば、彼らが自律的に動き始めるのは必然です」

こう語るのは、YMMD合同会社CEOの齋藤潤氏だ。グリー出身のITエリートで、2023年に“AI王国”の建国を宣言、自身は“AI国王”に就任した。現在は複数の自治体でAI顧問も務める。

労働はすべてロボットが行う

とはいえ、すぐに完全なロボット社会が到来するわけではない。AIが経営するレストランなどの実験も始まっているが、収益を稼ぎ出す段階には至っておらず、当面は人間との連携が必要だという。

「当面は人間とロボットの『ハイブリッド社会』が主力になるでしょう。膨大なデータの計算や論理的な思考といった『左脳』の役割はロボットが担い、感情が絡むコミュニケーションや直感的な判断といった『右脳』の役割、そして一部の肉体労働を人間が担うという分担です。しかし、新たな役割への適応のペースは圧倒的にロボットのほうが早い。各社が数万体規模の量産体制を整えつつある中、マシーン・トゥ・マシーンの経済圏はあと2〜3年で『いきなり来る』印象を持っています」（AI国王）

ロボット同士が直接取引を始める経済圏で、人間はロボットを複数台所有し、運用益を得る"投資家"や"手配師"のような立場へと変わっていくだろう。

たとえば、数千万円でロボットを10体購入し、工事現場へ派遣するピンハネビジネスだ。人間と違ってロボットに給料を払う必要はないため、日当はすべてオーナーの懐に入る。さらに現場で仲良くなった所長に対し、ロボット自身が「次の現場も私たちが引き受けますよ」と自律的に次の営業までこなす事態も「十分あり得る」とAI国王は指摘する。

「AIロボ軍団を使いこなすボスのような人間が現れ、最初は人間社員とAIロボットを競わせるはずです。そして費用対効果が一定ラインを超えたタイミングで、すべてAIに置き換わる。最終的には、掃除や農業、物流といった実社会の労働はすべてロボットが行う世界へと移動していくでしょう」

AI国王は「早ければ5年でAIロボットは一つの完成形に達し、10年後には世界が変わります。ブルーカラーを含めた労働市場は完全に入れ替わるでしょう」と予測する。

2026年はまだ、超アーリーアダプターが"ノリで買う"エンタメ的な段階にすぎない。しかし、量産体制に入っているメーカーの製品が一般層に届き始め、街の中を、ロボットと一緒に街を歩く人たちの姿が当たり前になっていくだろう。

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