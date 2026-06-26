硫酸ミストが女子校に降る街！世界初の連続公害事件が生んだトラウマ…杉並・世田谷ではなぜ「インフラ建設反対」が多いのか

東京の西側、杉並区や世田谷区では長年にわたり、外環道・中央道・鉄道の連続立体交差といったインフラ整備への激しい反対運動が繰り広げられてきた。

「なぜあの地域はこれほど頑固に反対するのか」--その問いへの答えは、単なる政治思想ではなく、高度経済成長期に当地を襲った凄惨な公害の記憶にある。

住民の7割が呼吸器疾患を抱えた大原交差点、住民の4人に1人が鉛中毒と疑われた新宿・牛込柳町騒動、そして世界初の光化学スモッグで女子高生が次々と倒れた杉並区での衝撃--。

3つの連続公害事件が刻んだトラウマが、半世紀を経た今もこの街にインフラへの根深い不信を抱かせている。本稿では当時の記録をもとに、その歴史を振り返っていく。

（本記事は、YouTubeチャンネル もへじ【交通・土木・廃墟解説】の『中央道 総集編【京王線の廃小学校前、70年未開発の空間】』から、一部を抜粋・編集したダイジェスト版です）

先進国で世界一の経済成長を遂げた国の代償

「光化学スモッグ注意報」--昭和・平成世代の方々なら、この言葉を聞いて「なつかしい！そういえば、最近は聞かなくなったなぁ」と思い出す人も多いだろう。車や工場などから排出される有害な煙が大気中に滞留した際、「外出をなるべく控えてください。車の運転はなるべく止めてください」と呼びかけられた、あの放送だ。

しかし日本は、こうした公害問題に正面から向き合い、世界に先駆けて解決策を次々と開発した。有害な硫黄分を取り除いたガソリンの精製技術、排気ガスから有害物質を除去する世界最高性能の触媒フィルター、バイパスや高速道路への世界初の防音壁設置--。さらには道路全体の排気ガスを浄化する装置まで実用化した結果、昭和末期から道路公害は急速に改善され、平成の終わりにはこうした光化学スモッグ注意報そのものがほとんど聞かれなくなった。

学校やマスコミは、日本の現代史において公害問題を高度経済成長の「負の遺産」として取り上げがちだ。だが実態はむしろ逆で、先進国を含め有効な対策を打てないまま手をこまねいていた国々が多いなか、日本は公害問題と真正面から向き合い、その発生源そのものを徹底的に改良し、「最初から毒物を出さない」技術を世界で初めて確立した。こうした世界初の偉業を成し遂げた企業は今なお、日本のみならず世界市場で圧倒的な競争力を持ち続けている。

では、なぜ日本だけが、これほど環境対策の発展した国になったのか。

それは、明治期の産業革命から現代に至るまで、先進国のなかで最も急速な経済成長を遂げた国が日本だったからだ。その代償として、深刻な公害問題が各地で噴出した。だからこそ、解決を迫られ続けた。

▲Japan’s Nostalgic Films【昭和の日本】東京は「世界一うるさい都」！自動車の騒音が問題になり警察が取締まりに乗り出す | 1957年 より

そして今なお、その公害の記憶が色濃く尾を引いている地域がある。杉並区と世田谷区といった東京都の西部だ。

両区の住民は、外環道や中央道・高井戸インター入口の整備、小田急線・京王線の連続立体交差事業などに対して、裁判を辞さないほどの激しい反対運動を展開し、計画を数十年単位で遅らせてきた。何も事情を知らなければ、「インフラ建設に何か恨みでもあるのか」と首をかしげたくなる光景だ。

しかし、反対運動の担い手たちの思いを丁寧に見ていくと、単に地元愛が強かったり極端な政治信条に染まっているわけではないことがわかる。その歴史をさかのぼると、運動の根源は大正時代以来の市街地形成のあり方と、高度経済成長期に同地を直撃した「世界最悪とも言うべき凄惨な連続大気汚染」にたどり着くのだ。

それでは当時の記録をもとに、この地で一体何が起きていたのか、3つの公害事件を順に見ていこう。

住民の7割が病気にかかる交差点

▲Japan’s Nostalgic Films 【昭和の日本】大気汚染がひどすぎる世田谷区の大原交差点 | １時間に7000台の車が通過 | 酸素吸入器を買う住民も | 1966年 より

東京の道路は、お世辞にも整っているとは言いがたい。とりわけ四谷・赤坂より西側の地域は、多摩ニュータウンのような計画都市を除けば道路が著しく狭く、東西南北いずれの方向にも満足な幹線道路がほとんど存在しない。なぜ「四谷・赤坂より西」なのか。それは、かつての旧東京市の境界線が四谷だったからだ。

昭和7年（1932年）に東京市が60町22村を一挙に大合併して現在の23区の原型が生まれるまで、新宿駅のある一帯は「淀橋町」、明大前駅のある一帯は「松沢村」という別の自治体だった。

そうした状況のなか、1923年に日本史上最悪レベルの災害が襲いかかる。関東大震災だ。

旧東京市は火の海と化し、当時約220万人いた市民の6割が住む家を失った。被災した人々は江戸時代以来の密集した市街地を離れ、比較的安全な郊外へ移ろうと、現在の中央線・小田急線沿線など東京西部へと大挙して移住した。震災前からすでにドーナツ化現象が始まっていたところへ、さらに大規模な“民族大移動”が重なったのだ。

問題は、移住先の町や村が満足な都市計画も区画整理も行わないまま市街地化してしまったことだ。

皮肉なことに、焼け野原となった旧東京市は「世界最大の震災復興」と称されるほど徹底した区画整理と幹線道路の整備を断行し、街を碁盤の目に造り直した。ところが、同じ23区内でも中野区・杉並区・世田谷区といった西側の地域や多摩地区では、農道がそのまま生活道路や都道に転用されるという劣悪な道路事情が固定化されてしまったのだ。

この後れを取り戻すべく、国と東京都はオリンピックなど国家的イベントをきっかけとして大規模なインフラ整備へ乗り出した。その中核となったのが、東京を代表する環状道路「環七」である。

環七の西半分（大田区〜北区）は、1964年の東京オリンピックに合わせて建設され、設計思想は高速道路に準じる本格仕様だった。片側3車線、実際の通行速度は80km/hに達するという、まさに高規格道路である。

ほぼ同時期、国道20号「甲州街道」も限界まで拡幅され、片側2車線・立派な歩道付きの国道へと改良された。マトモな幹線道路が乏しかったこの地域にとって、環七と甲州街道の整備は本来歓迎すべきものだったはずだ。

しかし、代わりとなる幹線道路が他に存在しなかったため、車はこの2本に一極集中。結果として大渋滞を引き起こし、大気を著しく汚染する「悪魔の道路」へと変貌してしまった。

▲Japan’s Nostalgic Films 【昭和の日本】大気汚染がひどすぎる世田谷区の大原交差点 | １時間に7000台の車が通過 | 酸素吸入器を買う住民も | 1966年 より

なかでも深刻だったのが、環七と甲州街道が交わる「大原交差点」だ。完成の翌年から住民は激しい大気汚染に苦しめられ、1966年には国が同地を「排気ガス汚染地区」に指定し、汚染濃度の常時測定を開始する。世田谷区も地元住民を対象に健康診断を実施し、病状の一斉調査に踏み切った。

その結果は深刻だった。大気の汚染度合いは危険と判定される一歩手前まで悪化し、住民の7割が喘息やアレルギー性鼻炎など、何らかの疾患を抱えていることが判明したのである。

▲Japan’s Nostalgic Films 【昭和の日本】大気汚染がひどすぎる世田谷区の大原交差点 | １時間に7000台の車が通過 | 酸素吸入器を買う住民も | 1966年 より

だが、ここから事態が改善することはなかった。むしろこの直後、今度は新宿で前代未聞の大騒動が発生する。

住民の1/4が鉛中毒？「新宿区牛込柳町鉛公害」騒動

私たちが日常的に乗る車は、一般人が思う以上に複雑な仕組みで動いている。それは車体の性能だけにとどまらず、燃料であるガソリンの成分にまで及ぶ。

その象徴が、かつてガソリンに添加されていた鉛--正確にはアルキル鉛「四エチル鉛」--だ。エンジンを効率よく、かつ安定して動かすには、燃料が狙ったタイミングだけに綺麗に燃焼することが不可欠である。車の開発がまだ発展途上だった大正・昭和期、エンジンを確実に作動させることは最大の技術的課題だった。そのため1920年代、アルキル鉛をガソリンに混ぜると劇的にエンジンの調子が改善されることをアメリカの技師が発見すると、この物質はたちまち「魔法の添加剤」として世界中に普及した。

しかし、鉛は人体に有害である。ガソリンに添加された鉛は排気ガスとともに大気中へ放出され、深刻な汚染を引き起こすこととなったのだ。世界中で石油業界・自動車業界・行政が対処法を模索するなか、全国を震撼させる事件が新宿の住宅街で発生する。

1970年4月、民間の医師団が新宿区牛込柳町の住民を集団検診したところ、実に4人に1人が鉛中毒であるという衝撃的な結果が出たのだ。「住民の26％が車の排気ガスによる鉛中毒」と報じられたこのニュースは、それまで経済成長最優先で突き進んできた社会に強烈なインパクトを与えた。

その後、国が改めて精密検査を実施した結果、実際に鉛中毒に罹患している住民はゼロだったことが判明した。しかし、都市部における道路公害への恐怖は急速に広まっていった。

そしてその恐怖は、わずか2ヵ月後、世界最悪の形となって杉並区の女子校を襲うのである。

杉並区の女子校で世界初の「光化学スモッグ」出現

1970年6月、杉並区の女子高「東京立正高校（現・東京立正中学校・高等学校）」で、突然四十数名の生徒が意識を失って倒れ込み、救急搬送されるという事件が起きた。何の予兆もない、突然の集団失神だった。

気象庁などが原因を調査した結果、判明したのは世界に前例のない複合型大気汚染--「光化学スモッグ」だった。

▲最初の光化学スモッグ発生を伝える1970年7月19日の朝日新聞1面（東京本社版）／ツギノジダイ 【7月18日は何の日】52年前、日本で初めて光化学スモッグを確認 より

その危険性は、当時の新聞記事が如実に伝えている。硫酸を含む霧状の猛毒が、色も臭いもなく、いきなりあらわれる。気づいたときにはすでに遅く、襲われた人々は次々と倒れ込んだ。しかもこの現象は都市部を中心に日本各地で頻発し、被害は小学校・中学校・高校に集中した。

▲スモッグに巻き込まれた生徒たちについて伝える1970年7月19日の朝日新聞3面の記事（東京本社版）／ツギノジダイ 【7月18日は何の日】52年前、日本で初めて光化学スモッグを確認 より

世界初の事態だったために、気象庁でさえ「予測不可能」と対応が混乱。新聞には「毒ガスの恐怖」という見出しが踊り、被害者は年間最大5万人に上った。当時の技術では予防も対処も不可能だったのだ。

そのような状況のさなか、中央道・外環道といった高速道路の建設計画が持ち上がり、東八道路・環八などの幹線道路整備、さらに小田急線の高架複々線化まで推し進められようとしたのだ。

公害の恐怖が生々しく刻まれた杉並・世田谷区民が、激しい反対運動へと立ち上がったのは、ある意味で必然だったと言えるのではないだろうか。

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