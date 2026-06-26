「無報酬で子どもたちの命を救う」ジャパンハートを作った𠮷岡秀人が感じた「お金では手に入らないもの」

子どものころ、テレビに映る病気に苦しむ子どもたちを救いたいと思い、やがて本当に医師になってアジアの国々で医療活動をする。そんな物語のヒーローのような人が実在します。

国際医療NGOジャパンハートの創設者・小児外科医吉岡秀人さんです。

今の自分を変えるのは勇気がいります。「なかなか一歩を踏み出せない」と悩む人も多いでしょう。ところが、吉岡さんの人生を振り返ると、一見無謀にも見える勇気を持ち、行動していることがわかります。

絵物語『小児外科医吉岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』には、文系の大学受験で0点で浪人という「落ちこぼれ」から、大逆転で医学部に合格し、アジアの国々に飛び出していく様子が美しい絵とともに書かれています。

「ボクが行かんと誰が行く」という強い覚悟はどうすれば育つのか？ これまで延べ4,500人以上もの医療者を動員してきたジャパンハートを率いる吉岡秀人さんに、FRaUwebの新町真弓編集長を交え、インタビュー。

前編「文系受験で2浪したあと医学部合格、小児外科医・吉岡秀人が「行動する人」になれた理由」では、大学受験のときの親のスタンスや行動した経緯を聞きました。後編では「お金では手に入らないもの」の大切さを聞いていきます。

聞き手・構成／高木香織

病気の子どもの治療に、せめて「戦って負けたい」

――吉岡さんは1995年に初めてミャンマーに行き、一人で医療活動を始めます。

吉岡秀人さん（以下、吉岡）：「まだ外科医になって3〜4年しかたっていないころでした。ミャンマーの町はずれの家を借りて、自宅を兼ねた診療所を作りました。毎日朝早くから患者が列をなして待っているのです。5時から診察して、昼間は遠くの村に巡回診療に行き、帰ってくるとまた患者がたくさん待っていますから、夜中まで診察する日々でした。

さまざまな病気の子どもたちがきます。医師は僕一人ですから、どんな病気も診なければなりません。そんなとき、『なんで日本にいるときに、もっと突き詰めて医術の勉強をしてこなかったんだろう』と後悔することばかりでした。

当時はインターネットもないし、医療の本が手に入る環境でもないし、自分の頭で考えて判断するしかありません。しかし、根治治療まで届かず、対症療法的な治療しかできなかったり、治療ができず帰っていく姿を見送るしかなかったことが続くのが現実でした。病気の子どもを何とかしてあげたい。でもそのころの僕は、『戦わずして負ける』という状況でした。せめて『戦って負けたい』と思いました。

それで、診療所を閉めていったん日本に戻り、小児外科の技術を学び直すことにしたのです」

女性が働きやすい仕組みを作らなければなりません

――このころの悩みながら治療する様子は『ボクが行かんと誰が行く』に、やさしい絵とともに書かれていますね。そして、2003年に再度ミャンマーに行くとき、ジャパンハートを立ち上げました。

吉岡：「僕と医師である妻に看護師を加えた日本人6人と、現地スタッフ数名での船出でした」

――女性の医師や看護師が活躍されたそうですね。

吉岡：「ジャパンハートを作ったときに、一番助けてくれたのは彼女たちです」

――日本では、女性の医師は出産でキャリアを中断せざるをえないなど、働くのが難しいと言われています。

吉岡：「ジャパンハートはボランティア団体ですから、一定期間活動してから、帰国後新しい職場に移る人も少なくありません。でも、女性の医師は完全にジャパンハートから離れる人は少ないです。何らかの形でつながっていますね。

結局は、自分に合った働き方を見つけるしかないと思います。逆の見方をすれば、日本の社会は女性の医師をうまく取り込んでいかないと、回っていかない状況でしょう。女性がうまく働けるような仕組みを作らなければいけません。

家庭それぞれですが、今だに子どもの面倒を見るのは女性、というのが主になっています。そのなかで、時間外労働がまかり通る状況だと、なかなか女性が活躍する土壌をつくれないでしょう。看護師も、看護記録を書くのにたくさんの時間が取られるのですが、AIを利用するなど、改善の余地がありそうです」

「自分には価値がある」と自己肯定できることで続けられる

――吉岡さん自身は、一日中働いていらっしゃいますよね。

吉岡：「僕は、自分がやりたくて働いているので（笑）」

――多忙な生活を続けてこられたのは、なぜですか。

吉岡：一番大きい理由は、『自分の意志』でやっているからです。さらに、リターンをしっかり受け取れていること。リターンとは、治療を通じて子どもたちが元気な姿で帰ったり、僕の活動に賛同する仲間がたくさん集まって来てくれること。さらに、そんな仲間たちが頑張っている姿を見られることです。これらは、僕がはじめた活動を社会が認めてくれていることにほかなりません。

このリターンがあることで、僕は『自分には価値がある』と自己肯定することができるのです。僕が活動すればするほど、自己肯定感が強くなる。人間は、人のためだけでは続きません。行動が確実に『自分のためになっている』からこそ、続いていけるのだと思います」

――人のためにすることは、自分の価値を高めるばかりか、継続する力にもなるのですね。心に刻んでおきたいと思います。ありがとうございました。

吉岡秀人 よしおか・ひでと

小児外科医。認定NPO法人ジャパンハート創設者、最高顧問。1965年、大阪府生まれ。1995年からミャンマー、2009年からはカンボジア、2013年からはラオスでも活動。2004年、国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」を設立。海外では、医療活動のほか、視覚障害者自立支援活動、エイズなどで親を亡くしたり、貧困のため人身売買の危機にさらされていたりする子どもたちを保護し自立を支援する養育施設「Dream Train（ドリームトレイン）」の運営、医療人材育成などを行う。国内では、災害支援、医療者不足の離島やへき地への地域医療支援事業、がんの子どもや家族を支援する「スマイルスマイルプロジェクト」などを行っている。2021年第69回菊池寛賞を受賞。ジャパンハートの団体として、国連からのアワード、沖縄平和賞、日本政府からのSDGsアワードなどを受賞。

高木香織 たかぎ・かおり

出版社勤務を経て編集・文筆業。医療・子育ての本を多く手掛ける。文・編集に『ほんとうにすごい！ iPS細胞』『命を燃やせ いま、世界はあなたの勇気を待っている』（ともに講談社）ほか。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）がある。

【前編】文系受験で2浪したあと医学部合格、小児外科医・𠮷岡秀人が「行動する人」になれた理由