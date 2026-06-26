債務残高2000兆円突破は入り口に過ぎない…中国社会に大混乱をもたらしかねない『隠れ債務』の存在

前編記事『EU首脳会談で「不正な貿易手法をとる国」と名指しで批判…中国“デフレ輸出”に世界が激怒している』で見てきたように、中国の「デフレ輸出」に対していよいよ世界が包囲網を敷き始めた。中国にとっては生命線を絶たれかねない状況だが、肝心の国内経済はさらなる窮地に立たされようとしている。

続く内需の低迷

中国国内に目を転じると、経済の状態はいびつなままだ。

5月の工業生産は前年に比べて4.5％上昇し、伸び率は4月の4.1％から拡大した。輸出の拡大が主な要因だ。

一方、内需の低迷は深刻になる一方だ。

5月の消費動向を示す小売売上高は前年比0.6％減となり、新型コロナウイルス禍の2022年12月以来のマイナスとなった。前回はゼロコロナ政策の規制を緩めた後に感染が広がったことが消費を冷え込ませたが、今回は政府が支給してきた家電などの買い替え補助金の効果が剥落した結果だ。

補助金の規模と対象が縮小されたことに加え、「買い替え需要が一巡した」との声が現場から出ているため、小売売上高の前年割れが続く可能性は十分にある。

巨額すぎる隠れ債務

中国で5月中旬から始まった恒例の大型ネット通販セール「618商戦」も低調に終わった。販売が低迷する中、大手プラットフォーマーは消費者の買い物の助けとなる最新の人工知能（AI）ツールを導入したが、成果にはつながらなかった。

ハイテク導入だけではデフレという病を治せないことの証拠が、また一つ積み上がったように思えてならない。

筆者が注目したのは、中国人民銀行（中央銀行）が14日、「5月末時点の政府債務残高が前年比15％増の100兆6000億元（約2387兆円）に達した」と発表したことだ。

不動産バブル崩壊後、中国政府が積極的な財政政策を実施してきたため、政府債務残高は2020年の46兆5500億元（約1104兆円）から5年あまりで2倍に増えた。

政府債務の規模は大きいものの、国内総生産（GDP）比は70％程度で国際的にみて低く、管理可能だとされているが、はたしてそうだろうか。

「各種の『隠れ債務』を加えれば、政府債務の実際の規模は300兆元に迫っている」との指摘があり、これが正しいとすれば、GDP比は日本並みに高いことになる。

雇用難も続く

日本の数字が不動産バブル処理後のものであるのに対し、中国の数字はバブル処理に必要な費用が入っていないことにも留意すべきだ。

習近平指導部がこのところ不動産市場対策に消極的になっているが、対策を進める費用を捻出するのが困難になっていることが原因なのかもしれない。

だが、不動産対策を放置すればするほど景気が悪化するのは、かつての日本が教えるところだ。悩みの種の雇用難もさらにひどくなる。

一部の地域では若年層の失業率が40％を超えており、中国の若者たちは「自国の制度自体に問題がある」と認識し始めているという。

中国政府も、失業そのものよりも「失業者が集まって抗議すること」への対策を強化し始めている。だが、お得意のハイテクを駆使して不満の芽を摘もうとしても限界がある。社会の混乱が表面化するのは時間の問題なのではないだろうか。

日本にとって厄介な存在となった隣国の動向について、引き続き高い関心を持って注視すべきだ。

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