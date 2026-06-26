「犯人は最初からバレている」それでも面白い…ネトフリで再ブーム『古畑任三郎』がZ世代にも刺さった決定的理由

Netflixでも配信が開始された『古畑任三郎』。リアルタイム世代だけでなくZ世代の心も掴んだ。30年前の作品がなぜZ世代にも人気なのか。前編記事『なぜZ世代は平成ドラマの最高傑作『古畑任三郎』に熱狂するのか…Netflixで再評価された「圧倒的な魅力」』に続き、ドラマライター・ドラジ氏が解説する。

「正解を見つける時代」に正解を見つけない新鮮さ

Ｚ世代の私がみた『古畑任三郎』は、「倒叙ミステリの新鮮さ」「単発でもシリーズでも楽しめる構成」が特に魅力的であると感じたが、これらはＺ世代特有の価値観と合致しているのではないかと考える。

どういうことか、詳しく分析していこう。

本作は犯人が分かっているため、犯人を追い詰めるスリリングなやり取りを楽しむ作品だ。

この最大の特徴こそ、Z世代に衝撃を与えるだろう。なぜなら、Z世代は「正解」を見つけにいく行動を内面化している世代と言えるからだ。

Z世代と親和性の高い文化に「考察文化」「生成AI」が挙げられる。

Z世代に属する筆者が大学生であった2019年にドラマ『あなたの番です』が大ヒット。この作品は「毎週、死にます。」のキャッチコピーが示すように主人公が住むマンションで「交換殺人ゲーム」が行われる物語であり、Twitter（現：X）では次は誰が標的になるのか？犯人は誰か？といった考察が繰り広げられた。

日本ドラマとしては異例の2クール連続（約6か月）にわたって注目を集め、「考察文化の火付け役」といっても過言ではないだろう。

以降、考察はドラマにとどまらず人気を高めていく。小説では考察小説と称される雨穴著・『変な家』シリーズ（飛鳥新社）がシリーズ累計270万部を突破するなど、文芸界でも考察文化は広がっている。

そのうえ、既存の作品も「考察」の文脈で語られることが多くなった。『ONE PIECE』、『進撃の巨人』などこれまでも人気であった作品が「徹底考察」などのタイトルを冠してYouTubeなどSNSで多く語られている現象も、ここ数年のブームといえる。

Z世代以前にも「考察文化」はもちろん存在していたが、YouTubeやTikTokを始めとするSNSを通じた解説動画や考察動画が普及したゆえに、この文化はより市民権を得たといえよう。

もう1点、Z世代は「生成AIネイティブ」の世代であることも大きな特徴の１つだ。

株式会社サイバーエージェントが2026年に実施した「Z世代の生成AI利用実態調査」によると、生成AIを使った経験があると答えた割合は73.3％にのぼった。さらに、ChatGPTやGoogle Geminiを「自己分析のため」「買い物について相談したい時（商品比較など）」に使うという回答が目立つ。

これらを踏まえると、Z世代は「正解を見つけにいく」という行為を内面化している世代と言えないだろうか。エンタメ作品を見るときは「作者がどこかに重要なヒントを仕込んでいるのでは？」と考察をして正解を見つけに行き、日常で悩みがあるときには生成AIを活用して正解を自ら探しに行く。

正解が必ずどこかに存在し、ヒントを自ら探しに行くー。Z世代とは、このような行動様式が消費行動の前提となっている世代だといえそうだ。

ここまで見るとZ世代にとって『古畑任三郎』がいかに異質であるかが浮かび上がる。

刑事ドラマやミステリドラマといえば、「犯人が誰か？」「犯行の動機は？」「どのように犯行をしたのか？」といった正解を探す過程を追い、真相が判明することにカタルシスを得るというフォーマットが典型だ。

しかし、古畑任三郎は真逆の道をいく。

正解を自ら見つけにいくＺ世代にとって、正解ではなくその過程に楽しみを見出す作品に、新鮮な手ざわりを感じることは間違いないだろう。

「タイパ重視」と「推し活」を両立できる作品

『古畑任三郎』の単発でもシリーズでも楽しめるという特徴は、Z世代の「最適化したい」という欲求と合致しているとも考えられる。

明治時代から現在に至る「若者論」の系譜をたどった書籍『「いまどきの若者」の150年史』（ちくまプリマー新書）で著者のパンス氏は、Z世代の行動様式に関して「社会の変動と不確実性を背景に、自分の生活空間を優先し、それを最適化しようとする存在」であると指摘する。

ジェンダー問題やハラスメントに感度が高いと言われているが、何か大きな行動を起こすわけではない。問題のある空間からは距離を置き、同じ価値観を共有する人とだけつながる（＝界隈を形成する）のはその一例だろう。

また、Z世代を中心に流行しているMBTI診断は、質問に答えて自分のカテゴリーを知ることで、自身の最適化をサポートしてくれるツールだ。実際、知人の大学生もMBTI診断をもとに自己分析や自分に合った職業を探っているという。

数年前から大学生を中心に流行っているが、自分の性格を知り、自分にとって相性のいい人・仕事を見つけたいという「最適化」の欲求は、現代が「不確実性の高い時代」「成長神話の崩壊した社会」だからこそ、当然あるよなーと深く頷いた。

さらに、タイパ主義や推し活といった行動も「最適化」を目指す価値観と合致する。改めて確認すると、タイパは「タイムパフォーマンス」の略で“短い時間でいかに効果や満足度を得るかという時間対効果（NTTドコモビジネスX公式HPより）”の意味だ。情報があふれる時代、少しでも早く、多くの満足感を得たいという価値観が広まっている。

もう一方の推し活は推し（自分の好きな人物、キャラクター、作品など）に対して多くの時間やお金をつぎ込み応援することを意味する。

「タイパ」と「推し活」。効率的に資源を投下するか、惜しみなく資源を投下するかといった点で正反対の概念のようだが、「自分の周囲を最適化したい」という視点でみると合理的な戦略という意味で相反しない。

『古畑任三郎』は1話完結なので1話で観ても楽しめるし、シリーズ全体で観ても楽しめるという指摘をした。

これをZ世代の行動様式と照らし合わせると以下のようになる。

タイパ重視→話題になっている回、気になる犯人役の回だけピックアップして観る

推し活→シリーズ全体を観ることで張り巡らされている伏線や設定をも楽しむ

連続ドラマでこれらの視聴方法を両立できる作品はなかなかないだろう。実際、ここ数年で流行った『VIVANT』、『不適切にもほどがある！』、『silent』といった日本ドラマは、どれもシリーズ全体を通して楽しむものだ。

配信ドラマは「いつでも観れるがゆえ、いつまでも観ない」というジレンマを抱えているが、『古畑任三郎』は1話だけでも楽しめるという特徴があるからこそ、視聴のハードルも低く、Z世代を含む新規ファンの獲得がしやすいという強みに繋がっているのだろう。

倒叙ミステリ、細かな設定、そして古畑任三郎の独特な存在感―

『古畑任三郎』が築いた唯一無二の世界観は放送開始から30年経った今なお輝き続ける。

犯人も犯行のトリックも最初から分かっているのに面白い。

最適解に最短距離でたどり着くことが重視される時代だからこそ、古畑の駆け引きや会話劇など「過程を楽しむ構造」はZ世代にとって新鮮なものに映るのではないだろうか。

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