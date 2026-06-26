ふるさと納税は3分の1に「もう、誰からも石丸の名前はでん」…辞職から2年、広島県「安芸高田市」で起きていること

いま、地域社会やサービスはどのように「溶けて」消失するのか。人々は町に何を残し、何を受け継いで、何を変えようとしているのか――。

石丸伸二が去った後の安芸高田市をはじめ、日本各地で地方はいかに疲弊し、どう再生を目指しているのかを探ったノンフィクション作家の神山典士氏が『地方が溶ける ふるさと再生の光と影』（光文社新書）で、日本列島のリアルな姿を著した。

【前編】→「川越市39万円、北海道のある町は193万円…全国1700自治体を見てわかった「地方の勝ち組」の意外な共通点」

切り抜き動画だけでは伝わらない「リアル」

拙書『地方が溶ける』(光文社新書)を読んだ編集者から、こんなメールをいただいた。

「読み始めて夢中になり、一気に読んでしまいました。なんといっても佳境は安芸高田市の石丸伸二市政を扱ったところですよね。いまでも『月刊現代』があったら、間違いなく記事になっていましたね。このシリーズは今後もいろいろと材料はありそうですね。ぜひまたこのシリーズを書いてください」

『月刊現代』とは、1966年創刊、2008年まで続いた、講談社の調査報道記事を扱う月刊誌だ。ある意味で雑誌ジャーナリズムのシンボル的な雑誌だった。

私は1990年代の後半からこの雑誌に何本かレポートを寄稿した。「東京五輪金メダリスト猪熊功の自決の真相」、「TBSアナウンサー松宮一彦と久米宏を結ぶ運命の糸」など、取材に何ヵ月かを要して書き上げた記事は、自分でも思い出深い。

メールをくれたこの編集者も、そうした雑誌ジャーナリズム全盛のころに仕事を共にした「同志」だった。

2000年代の初めまでは、このような調査報道を扱う月刊誌が何冊もあった。週刊誌でも、『週刊文春』と『週刊新潮』だけでなく『週刊現代』や『週刊ポスト』もいまよりずっと硬派な調査報道雑誌だった。

ひとたび事件が起きれば、あらゆる角度から現場の取材を重ねてその真相に1ミリでも近づこうとする姿勢がジャーナリズム全体に満ちていたのだ。

ところが、雑誌の時代が終わり（多くの月刊誌が廃刊になった）ネット全盛になると、媒体がなくなっただけで取材手法自体がなかなか見られなくなる。

2023年ごろを皮切りに24年25年にかけてネットで「安芸高田市」「石丸伸二」「東京都知事選」「再生の道」といったキーワードが頻発するようになったとき、ネット記事に氾濫したのは「切り抜き動画」と「著名人のコメント」のみだった。誰も現場に赴いて取材をしていない。

そこで私がとっさに思ったのは、「安芸高田市民は石丸市政をどう感じているのか？」「2024年に石丸が去ったあと、安芸高田市には何が残ったのか？」など、切り抜き動画では伝わってこない現場の温度感を知りたいということだった。

――現場に行って一人でも多くの市民の声を聞きたい。賛成派反対派それぞれの議員の意見を確かめなければ。ネットメディアが掬いきれていない市民の事情もあるはずだ。

今で言うオールドメディア（この言葉は好きではないけれど）を生きてきたジャーナリストとして、王道の取材をしたいという当たり前の思いだったのだ。

そこで25年の春。私は東京都議選が行われる前に安芸高田市に向けて車を走らせた。その結果―――。まずは「親石丸派議員」や「元観光協会職員」のインタビューが取れた。現場に入ってから人づてに紹介してもらった「反石丸派議員」の話しも聞けた。石丸からは終始「政治団体」と批判されていたグループの長に会ってみると、市役所の元職員で、そのグループは市政を市民の目で見守りたいという市民活動だった。

いずれのインタビューでも、ネットの切り抜き動画からは窺い知れない事実が語られた。市民の肌感覚も、取材を通して感じることができた。

安芸高田市の「光と影」

平成16年に6町が合併してできた安芸高田市は広大で、小さいながらも繁華街は6つある。ところが隣り合う二軒の居酒屋を取材してみると、石丸に対する意見が違う客層がクッキリ分かれていた。かたや石丸派の店。もう一方は反石丸の店。「ワシは石丸の反対派じゃけんあの店にはよういかん」。そう語る市民は少なくなかった。

何よりも、市役所の職員は市民の耳を怖がって、市内の居酒屋にはいかないようになっていた。宴席での愚痴が市民を通して石丸の耳に入ると、どんな冷遇が待っているかわからない。だから職員同士で飲むときは、車で1時間以上かかる広島市の店にするという。それほどまでに市民の分断は深く大きくなっていたのだ。

もちろん、石丸SNS市政の功の部分もある。

ひとつは、安芸高田市議会の構成が若返ったこと。石丸が退任したあと2024年11月に行われた市議選では、定員16人に対して4人の新人候補が当選した。その登場の理由の全てが石丸効果というわけではないが、若者層にも政治意識が芽吹いたという見方はできる。

また全国的に見ても、20代から40代の若者世代に「安芸高田ネット市民（SNSで安芸高田市の市政に注目する人たち）」が多数生まれたことは間違いない。この世代の政治意識は少なからず高まった。

石丸の登場と退場の影響が顕著に表れたのは、「ふるさと納税額」の推移だ。

それ以前は数千万円単位だった寄付額が、2020年の石丸の登場と同時に1.8億円に急増。石丸市政の4年間では2億円から4.6億円へと寄付額は鰻登りだった。ところがその退場と共に、2024年は1.45億円と前年の3分の1となる。ネット住民の安芸高田市離れの象徴と見ていいだろう。

この数字に見るように、石丸伸二は市長であるよりもネット界の寵児だったのだ。市民より安芸高田市以外の全国のネット住民に支持された。巧妙な切り取りと動画によって、トリックスターとなったといっていい。

けれど現場を丹念に取材してみると、市長就任当初は地元民の期待も集まっていたが、市政が2年目3年目と進むに連れて支持者は離れていった。

そして石丸退場の2年後、2026年現在の安芸高田市に何が残っているのかと言うと――。

拙書『地方が溶ける』の上梓後、2通のメールが私のもとに届いた。一通は石丸市政の登場直後はそれを支えようと踏ん張った市議会議員からだった。

「本日、貴殿の本が届きました。一部分を読ませていただきましたが、懐かしく思い出状態で拝読させていただきました。まずはお礼まで」

もう一通は、馴染みになった居酒屋の女将からだった。

「最近はもう本当に誰からも石丸の名前はでんという状態です。本当に、考えがあって（市政を）壊したものなら直す糸口がみつかるかもじゃけど、やっぱり（市政の）素人がその時だけのことを考えてやっちゃってるから―――、その後の市政を立て直すのはなかなか大変です」

ネット界での石丸伸二はバラエティに登場したりして元気に活動しているようだ。けれどその市政を担った現場では、すでに「過去の人」。「なかったことにしたい人」となっている。

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