ソフトバンクは25日、オリックスとの試合（みずほPayPay）に5−2で勝利した。2−2の6回一死満塁のピンチから登板した2番手・鈴木豪太が、1球で併殺打に打ち取り、裏には味方の援護でプロ初勝利を飾った。

25日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』ではプロ初勝利となった鈴木豪太をピックアップ。解説で大阪商業大の先輩の齊藤明雄氏は「本当におめでとうございます。マウンド度胸があってバッターを攻めるピッチングを学生時代から出来ていたと、大商大の監督がそうおっしゃっていましたので。ここにきていい働きをしているなと。いいところで使われているなと思いました。1死満塁から、計算通りの併殺打とは…。そんなこと普通は出来ないですよ」とコメント。

同じく解説の笘篠賢治氏は「1年目から首位争いをしているところで、1軍で投げれることがどれだけ凄いことか。枠に入れることがすごいことなんですよね。変則的な彼の持ち味。これを上手く小久保監督が起用してくれて、起用に応えた価値のある一勝だと思います」と言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』