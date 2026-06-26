「友達が友達でいてくれると思わなかった」唐田えりかが『極悪女王』で再会した”ずっと会いたかったひと”

お仕事をお休みしていた時期、まったく友達に会っていなかったという唐田えりかさん。その友達のひとりが、友人の芋生悠さんだったといいます。1年以上連絡をとれなかった時間を経て、映画『朝がくるとむなしくなる』の撮影で再会したふたり。

友達が友達でい続けてくれること、昔のように一緒にいれることのあたたかさを綴ります。

写真は前編「もう会いたくないと思ってるんじゃないか」唐田えりかと芋生悠が過ごした東京に引き続き写真家の阿部裕介さんに五島列島で撮り下ろしていただきました。海とひとつになるような唐田さんの表情にご注目ください。

映画『朝が来るとむなしくなる』

そして映画『朝がくるとむなしくなる』の撮影が始まった。

芋ちゃんと初めてのお芝居。ちょっぴし照れ臭さはあったが、始まったらそんなことは気にならなくなった。普段の私たちの、心地よく穏やかな時間が、この映画の中にも流れていた。

終盤に二人でお泊まりをするシーンがある。

そのシーンの本番前リハーサルをしたときに、台本上では涙とは書かれていなかったのに、私は涙が止まらなくなってしまった。

役を超えて、あまりにも、私たちの話のようにも感じてしまったからだ。

そのお芝居を見た石橋監督、スタッフさんたちが、私の感情を尊重してくださり、ラストシーンを変えて、ここで感情を出すことにする流れに変更してくれた。

芋ちゃんとあのシーンを撮り終え、二人で布団に横になり天井を見つめながら、18歳のころのお泊まりをしていた、沢山会っていた日々のことも思い出していた。

そして、芋ちゃんとずっと会っていなかった日々のことも。

一年以上、友達にもずっと会っていなかった。

誰にも自分の内側を話すことも、話したいとも、話すべきだとも、思わなかった。

友達が友達でいてくれると、思わなかった。

それでも、芋ちゃんは今こうして隣にいてくれて、一緒に作品を共にしてくれている。

大事な友達が友達でいてくれること。

大事な人を、私はこれから大事にしていくしかないと思った。

私はまた、芋ちゃんに背中を押してもらっている。

撮影を終え、石橋監督に「唐田さんが作品を通して救われてほしいと思ってこの脚本を書きました」という言葉をもらった。

石橋さんの脚本の中の言葉たちは、あたたかさで溢れていた。

行き詰まったときに、この作品のこと、芋ちゃん、石橋監督のことを思い出す。

その度に、ひとりじゃないと思えるような、そんな救いを私はもらった。

身も心も行き詰っていた時期に

それから私は、『極悪女王』の撮影に向けてトレーニングの日々が始まった。

運動能力が高い人たちの中で、明らかに技術がないなと時間が経てば経つほどに実感していた。

だから練習するしかなかった。

一日も休まず、遅刻せず、居残りまでしながら通う日々だった。学生時代の私は、いかにサボるかしか考えていなかったのに。

焦っていた。上手くなりたいのに、上手くできないことに。体重がなかなか増えないことに。

明らかに皆んなより遅れを取っている自分に。

そんなトレーニングの日々が４ヶ月くらい経過し、いつものようにプロレス道場に向かうと、にこにこ笑顔の芋ちゃんが、そこにいた。

「えーーーー？！！！」と思わず叫ぶと、「唐ちゃんの先輩役で入ることになったの！驚かしたくて秘密にしてた！」と言われた。

芋ちゃんは、伝説のプロレスラー"ビューティー・ペア"のマキ上田を演じることが決まったらしい。

身も心も行き詰まっていた時期に、また芋ちゃんが現れた。

「唐ちゃん大きくなったねー！」と言ってくれて、泣きそうになった。

そして髪切りデスマッチの撮影は、千葉県のとある会場で行われた。

鈴木おさむさんや、事務所の社長など、色々な人が見届けに来てくれた中に、先に撮影を終えていた芋ちゃんもいた。

「唐ちゃんの勇姿を見届けに来たよ！」と遠いところまで来てくれた。芋ちゃんの存在に、優しさに、心遣いに、いつも救われている。

芋ちゃんも寝ていた

芋ちゃんとは今では気兼ねなく連絡を取り合い、いつでも会えるようになった。

だがやはりお互い仕事で忙しなく、先日は気付いたら半年ぶりだった。

朝から映画館に行き、私は何度か寝てしまい、ダメだ！と目に力を入れ芋ちゃんに寝てたのをバレないように振る舞おうとし横を見たら、まさかの芋ちゃんも寝ていた。

ランチをし、日が暮れるまでこの半年のお互いの出来事を嵐のように語り合った。

カフェを出て、散歩をし、公園に座り、蚊に沢山刺されていることがどうでもいいくらい、芋ちゃんの話をいつまでも聞いていたかった。

家に帰ると、案の定、たっくさん蚊に噛まれていた。おまけに、頭によく分からない虫までついていたのに、

芋ちゃんにも虫はついていたのだろうか、蚊に噛まれてるかな、大丈夫かなと呑気に思っている自分がいた。

それから数日後、とある舞台を観に行くと、会場に芋ちゃんがいた。

私たちはまた、大笑いした。

【スタッフ】撮影／阿部裕介 スタイリング／道端亜未

【衣装】スタイリスト私物

【前編】「もう会いたくないと思ってるんじゃないか」唐田えりかと芋生悠が過ごした東京