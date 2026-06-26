英語で「うっかり忘れていた」は何て言う？ 何かをど忘れしたときに役立つ英語フレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

今回は、「うっかり忘れていた」の英語表現を解説。日常生活で、「あれ、思い出せない」「何だっけ？ど忘れした！」というときがありますよね？ それを英語にしたら、どのように表現するのでしょうか。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「うっかり忘れていた」の英語表現

「うっかり忘れていた」「ど忘れしていた」は、英語でどのように言うのでしょうか？ カジュアルな言い方から少し丁寧な言い方まで、場面によって使い分けられる表現を紹介していきます。

【1】 I totally forgot. 「すっかり忘れていた」

【解説】日常会話でよく使う自然な表現です。「totally」を入れることで、「完全に忘れていた」「すっかり頭から抜けていた」という意味になります。「I totally forgot about the meeting.（ミーティングのことをすっかり忘れていた）」のように使えます。

【2】 It slipped my mind. 「うっかり忘れていた」

【解説】少しやわらかく聞こえる言い方です。「slip」は「滑る、落ちる」を意味し、「悪気はなかったけれど、うっかり忘れてしまった」というニュアンスになります。仕事の連絡でも使いやすい表現です。

【3】 I blanked on it. 「ど忘れしていた」

【解説】こちらは少しカジュアルな言い方で、「blank on」は「一瞬頭が真っ白になって思い出せない」「ど忘れした」という意味。友達同士の会話で使いやすく、便利な表現です。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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