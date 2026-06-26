高止まりするコメ価格は結局、農業票目当てか…農林族や鈴木農相が発出する「コメ農政復古の大号令」

「農政復古」に邁進

「食糧法の改正、農業予算の拡充、食品にかかる消費税減税に伴う農家の減収補填……。我々は働いて働いて働いて結果を出さなければならない」

与党が衆院議席の4分の3を占める高市早苗政権の「一強体制」の下、自民党農林族議員はその威を借りて農政を意のままに操ろうと虎視眈々の様子だ。

高市政権が昨秋発足して以降、「バリバリの農林族大臣」（霞が関の経済官庁幹部）と称される鈴木憲和農林水産相はコメ政策を大転換した。

コメ不足と価格高騰を招いた2024年の「令和のコメ騒動」の反省から石破茂前政権が掲げた減反政策の見直しやコメ増産などの農政改革方針を白紙撤回し、農林族の支持母体であるJAや中小零細農家の既得権益の維持・拡大を目指す「農政復古」に邁進している。

2月の総選挙での自民党圧勝は、そうした農政の先祖返りの動きに拍車をかけた。新潟県など、コメどころの選挙区議員が続々と国政返り咲きを果たし、農林族の発言力がパワーアップしたためだ。

自民党農林部会幹部は「石破前首相や小泉進次郎前農相のような農家の現実を理解しない不届きな輩が二度と『改革』などと言い出せないよう、徹底的に策を講じる千載一遇のチャンスだ」と意気込む。

その嚆矢と言えるのが、今国会で成立する見通しの食糧法改正案である。農水省幹部は「令和のコメ騒動の教訓も踏まえ、需要減少を前提にした生産調整に関連する規定を削除した」と説明するが、フェイクというしかない。

農林族やJAが切望

改正案には、減反政策を示す決まり文句の「需要に応じた生産」が明記され、主食用米の生産調整を通じて米価を維持する政策にお墨付きを与える内容となっているからだ。

もともとの減反政策は、農水省が都道府県ごとにコメの生産目標量を設けて稲の作付面積を減らす仕組みで、表向きは2018年に廃止されたことになっている。

だが、その後も農水省が生産量の目安を示し、飼料用米に転換する農家に補助金を出す方法で主食用米の生産調整を行う、事実上の減反政策が温存されてきた。改正案は生産調整について、廃止するどころか、「需要に応じた生産」という言葉で言いくるめて法的な裏付けを与えるものと言える。

鈴木農相は「『需要に応じた生産』は生産調整ということにはならない。コメの需要を伸ばし、それに応じて生産を行っていただく」と強弁するが、実態はこれまでの減反政策の仕組みの焼き直しにすぎない。

需給を調整してコメの価格維持を図る方針はいささかも揺らいでおらず、これこそが供給過剰によるコメの値崩れを防ぎ、中小零細農家を保護したい農林族やJAが切望してきた「一丁目一番地」の政策である。

改正法案には「新たな需要の開拓」や「輸出の促進」といった美辞麗句も並ぶが、諸外国に比べて割高なコメの価格が下がらなければ、国内需要の喚起も海外輸出の拡大も絵に描いた餅でしかない。

「コメ騒動が繰り返される恐れ」

そもそも令和のコメ騒動は、農林族やJAからどやされるコメの値崩れを恐れた農水省が過剰な生産調整に走り、インバウンド（訪日外国人）に伴う需要増などに対応できなかった供給不足が原因だった。

その「教訓」を本当に活かすつもりなら、生産調整をやめてコメ増産にかじを切り、安定供給を最優先すべきはずだが、改正法案はそれに逆行している。

法案には「需要に応じた生産」を確実に実現するため、生産出荷団体が構成員である生産者に「必要な助言、協力その他の援助を行う」よう努めるとする規定まで設けられているから開いた口が塞がらない。

JAが農家に対して生産調整を働きかけることを正当化する規定で、農水省がどこを向いて農政を行っているかを図らずも示している。

第2次安倍晋三政権時代にコメ農政改革を進めた改革派官僚の奥原正明元農水事務次官は「主食米の価格維持を図るため、需要ギリギリの生産抑制を継続しようとするもので、農政の先祖返りと言わざるを得ない。これでは令和のコメ騒動が繰り返される恐れがある」と警鐘を鳴らしている。

だが、せっかくの先輩の忠言も、農林族とJAに牛耳られた農水省の現役官僚の耳には届いていないようだ。

農水省の「秘策」

突っ込みどころ満載の食糧法改正案だが、自民党だけでなく、共産党を含む野党各党も農業票目当てから中小零細農家の保護では足並みを揃えており、今国会での成立は確実な情勢だ。

与党の日本維新の会は、主要政党の中で唯一、「コメの生産増と輸出拡大」を唱えてきたが、大阪都構想の実現や衆院定数削減などに比べて政策としてのプライオリティは格段に低い。高市内閣と事を構えてまで減反見直しを求める気配はうかがえない。

鈴木農相も農林族に負けじと、既得権益の擁護に余念がない様子だ。価格高騰の影響で消費者のコメ離れが進み、25年産米は一転して在庫がだぶついている。前年より５割近く高い価格で農家から買い付けたJA全農（全国農業協同組合連合会）は小売価格の暴落で損失が膨らむことを懸念している。

そこで鈴木農水省は、水面下でJAを救済するための秘策を検討しているとされる。念頭にあるのは、令和のコメ騒動時に放出した政府備蓄米計59万トンの買い戻しである。

思惑通りに実行できれば「コメの需給が引き締まり値崩れ防止に役立つほか、ＪＡが高値掴みした25年産米在庫の損失の一部を国が肩代わりできると算段している」（与党筋）ようだ。

ただ、国が備蓄米を放出した時の価格は玄米60キロ当たり２万円台。それをはるかに上回る現在の相対取引価格（3万円超）で政府が買い戻せば、国民負担は大きく、「JAに対する露骨な利益誘導と批判されかねない」（農水省幹部）。

業界筋は「世論の批判を交わすため、小規模な買い戻しを繰り返すのではないか」と指摘するが、JAや農家の利益しか考えない農水省の姿勢には呆れるばかりだ。

こうした減反政策の維持に加えて、農林族とＪＡはさらなる予算拡大と特権維持を目論んでいる。後編記事『なぜ多くの農家は免税事業者を選ぶのか…その理由がわかった！消費税分が「益税」になる「農協特例」という「特権」』に続く。

【つづきを読む】なぜ多くの農家は免税事業者を選ぶのか…その理由がわかった！消費税分が「益税」になる「農協特例」という「特権」