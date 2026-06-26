特攻隊員を死へと向かわせた「同調圧力」…二度出撃して生還した元特攻隊員が語る「人の生死の極限状態」

太平洋戦争末期の、日本陸海軍の飛行機、舟艇、戦車などによる体当たり攻撃、いわゆる「特攻」は、「あの戦争」の一つの象徴として、いまなお論考が重ねられ、関連書籍が出版され続けている。かくいう私も、「特攻生みの親」とされる大西瀧治郎海軍中将の親族、副官、特攻を命じた側の参謀、命じられた搭乗員、見送った整備員、そして家族を喪った遺族……数百名の関係者に直接取材を重ね、『特攻の真意――大西瀧治郎はなぜ「特攻」を命じたのか』（文春文庫）を上梓（2014年。現在は光人社NF文庫。単行本版は2011年）した。

10数年かけて当事者を訪ね歩き、資料を漁り、本を著す作業のなかで気になったのは、任務の遂行すなわち「死」を意味する戦法の異常性ゆえか、特攻関連の情報がいくつかの傾向に偏っていて、中正な立場から書かれたものが皆無に近いことだった。

特攻当事者が編纂した戦没学徒の遺稿集も、たとえば「きけ わだつみのこえ」（1949年）と「雲ながるる果てに」（1952年）では、それぞれ「左」と「右」に分けられるほどにニュアンスが違う。当の特攻隊員の間でさえ、「特攻」への評価や意識にはかなりの温度差があったのだ。

「人の生死の極限状態」

二度出撃して、敵艦に遭わず生還したある元特攻隊員は、私のインタビューに、

「特攻が嫌だと思ったことは一度もない。俺たちがやらないで誰が敵をやっつけるんだ。私の仲間には渋々征ったようなやつはいない。それだけは、覚えておいてくださいよ」

と言い、また、四度の出撃から、これも敵艦と遭わずに還ってきた別の元特攻隊員は、

「死ぬのがわかってて自分から行きたいと思うやつはいないでしょう。みんな志願なんかしたくなかった。私も志願しなかったけど、否応なしに行かされたんです」

と言った。また、直掩機（特攻機の護衛、戦果確認機）として、爆弾を積んだ特攻機（爆装機）の突入を見届けた元特攻隊員のなかには、

「離陸してから突入するまでずっと、爆装機の搭乗員の顔は涙でくしゃくしゃで、かわいそうでした……」

と回想する人もいる。その直掩機も、もし途中で敵戦闘機に遭遇したら、爆装機の盾となって、命に代えても突入の掩護を全うすることを求められていたのだ。

人それぞれ、置かれた状況も違えば、感じ方、捉え方も全然違う。「生存本能」と「使命感」のはざま、言葉を替えれば「個体保存の本能」と「種の保存の本能」がせめぎ合う、人の生死の極限状態であり、当事者の数だけ異なった捉え方があるのは当然である。一人の心の内にも、そのときどきでさまざまな感情が去来することを思えば、元隊員たちのどの言葉にもウソはないと思うし、逆にそれが全てではないとも思う。

現在の視点で歴史上の事実を分析することは大切だが、それには常に、当時の価値観を俎上に乗せ、これと比較するのでなければ、事実が真実から遊離してしまうし、批判も的外れなものになってしまう。紙を読み、頭で考えるだけでなく、当事者への直接取材が欠かせないゆえんである。

「最初の特攻隊」

特攻作戦にいたるまでの道のりについてはここでは省き、私の取材範囲は主に海軍なので、海軍を例にとって、特攻についての的外れな批判、ないしは間違った通説をいくつか挙げてみる。――「海軍を例にとって」と、わざわざ断りを入れるのは、陸軍の特攻隊と海軍の特攻隊は、手段は同じでも成り立ちが違い、それを一緒にしてしまうと間違いが生じるからだ。

まず、特攻隊員が選ばれたのは「志願」か「命令」か。これをどちらかに決めてしまおうとする議論が目立つが、無駄なことである。実際にはケースバイケースで、特攻隊が出撃する以前の昭和19（1944）年8月、日本内地の航空隊で、「必死必中の体当り兵器」（のちの人間爆弾桜花や人間魚雷回天などを指す）の搭乗員が募集されたときには、はっきりと志願の形がとられているし、志願しても長男や妻帯者は外すような配慮もなされた。

だが、同年10月17日、フィリピン・レイテ島の湾口に位置するスルアン島に米軍が上陸、日本の主力艦隊のレイテ湾突入を掩護するため、敵空母の飛行甲板を一時的に破壊する目的で神風（しんぷう）特別攻撃隊が編成される段になると、なにしろ敵はもうそこまで攻めてきているわけだから、編成には急を要する。第二〇一海軍航空隊（二〇一空）で、最初の特攻隊指揮官に選ばれたのは、満23歳、母一人子一人で新婚の関行男大尉である。特攻隊編成を命じた大西瀧治郎中将の副官を務めた門司親徳主計大尉は、筆者のインタビューに、

「大西中将としても、死を命じるのが『命令』の域を超えているのはわかっている。だからこそ、最初の特攻隊は志願によるものでなければならず、『指揮官先頭』という海軍のモットーからいっても、指揮官は海軍兵学校出身の正規将校でなければならない。大西中将は、真珠湾攻撃以来歴戦の飛行隊長・指宿正信大尉に手を上げてもらいたかったんです。ところが二〇一空の飛行長・玉井浅一中佐が、指宿大尉を志願させなかった。指宿大尉が出ないとなると、当時二〇一空に海兵出の指揮官クラスは関大尉と、もう一人の大尉しかいなかった。もう一人の大尉は、戦闘に消極的で部下からやや軽んじられていたこともあり、関大尉しか選びようがなかったんでしょう」

と、語っている。ここには、長男や妻帯者に対する配慮などない。関大尉は玉井中佐からの、限りなく強制に近い説得に応じて、特攻隊の指揮官を引き受けた。残る下士官兵搭乗員も、体当り攻撃の話に一瞬、静まり返ったが、玉井が「行くのか、行かんのか！」と一喝すると、全員が反射的に手を上げた。

特攻を否定することができない

支那事変（日中戦争）、ソロモン、硫黄島と激戦を潜ってきた角田和男少尉は、昭和19年11月6日、部下の零戦3機とともに飛行中、エンジン故障で不時着した基地で、

「当基地の特攻隊員に一人欠員が出たから、このなかから一人を指名せよ」

と命じられ、

「このなかから一人と言われれば、自分が残るしかない」

と覚悟して特攻隊を志願した。角田は、

「昭和15年、第十二航空隊に属し、漢口基地から重慶、成都空襲に出撃していた10ヵ月の間、搭乗員の戦死者は1人も出なかった。それが、17年8月から18年にかけ、ソロモンで戦った第二航空隊（途中、五八二空と改称）は、補充を繰り返しながら1年で壊滅、しかし1年はもちました。しかし、19年6月に硫黄島に進出した二五二空は、たった3日の空戦で全滅し、10月、再編成して臨んだ台湾沖航空戦では、戦らしい戦もできなかった。そんな流れで戦ってきた立場からすると、特攻は、もうこうなったらやむを得ない、と納得する部分もありました」

と言う。それまでの苦戦の軌跡を十分に知る角田は、特攻を否定することができなかったのだ。このときフィリピンで戦っていた搭乗員の多くは、6月のマリアナ沖海戦の大敗以来、実戦経験を通じて、戦局が不利になっていることを肌で感じていた。だから、「そういうことなら仕方がない」と、特攻志願に応じる者がいてもおかしくないような精神的な素地があった。

だが、主力艦隊のレイテ湾突入が未遂に終わり、日本海軍が「決戦」と位置づけた比島沖海戦（レイテ沖海戦）で大敗を喫した後も、最初の特攻隊が主力艦隊による砲撃以上の戦果を挙げたこともあり、フィリピンでは戦果を挙げる唯一の方法として特攻が継続された。

「志願しない者は一歩前へ」

この頃、現地の部隊では、特攻志願者を募るのに、「志願する者は一歩前へ」というものから「志願しない者は一歩前へ」というやり方がまかり通るようになり、さらに夜、寝ている搭乗員たちの部屋で、「寝たままでよい、志願する者は官姓名を名乗れ」などという方法までとられた。戦場では、個々の家庭環境まで考慮されることはなく、しかも大勢の搭乗員がいる中で募られる訳だから、同調圧力に耐えかねて志願してしまった人、後ろの者が一歩前に出たので押されて前に出てしまった人、「卑怯者と言われたくない」という一心で志願したという人もいる。フィリピンで特攻戦死した搭乗員の中には海軍次官の長男もいた。

そして、このままではフィリピンの搭乗員が足りなくなるのは目に見えていることから、現地の第一航空艦隊からの要請で、11月、特攻隊の増援部隊を送るために募られたのが、新たな特攻志願である（同時期に、すでに編成が始まっていた人間爆弾「桜花」の志願者募集も行われ、一部その書類もある）。

このとき、内地の各航空隊から募られた志願者名簿が、2024年、NHKエンタープライズの大島隆之氏により発見された。55の航空隊から海軍省人事局に送られた書類には、志願者一人一人の希望程度（「熱望」または「望」。中には「大熱望」や「超大熱望」と書いた者もいる。部隊によっては血書が添えられていた）、上官による人物総評（性格、技倆など）、機種別、等級、個人を識別する電報番号（士官）か兵籍番号（下士官兵）、氏名、詳細な家庭環境が記されている。

志願した搭乗員は2132名にのぼるが、志願しなかった者の名前は記されていない。じっさい、私のインタビューの中で「志願しなかった」と答えた人の名前はここにはなかった。

【後編を読む】特攻隊「戦死率」の意外な数字…「予備士官、下士官ばかりを特攻に出し、身内のエリート士官を温存した」という説がナンセンスだと言えるワケ

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