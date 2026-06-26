「別れた妻と暮らす実子」に相続させたくない…ビルオーナーの「資産家一族」が実行した「徹底的な相続対策」

親から相続した建物などの固定資産。なるべく減らさないままで次世代に引き継ぐためには、どのようにすればよいのでしょうか。「夢相続」代表で相続実務士の曽根恵子さんが相談者の50代女性Tさんのケースから、相続に関する問題を紐解きます。

兄の実子に不動産が渡らないようにしたい

今回のご相談は、父親と母親、長女である相談者、長男である兄、そして長女の息子が関係者です。最初は50代の長女のTさんと80代のご両親の３人で相談に来られました。一番の懸念点は同居する60代の長男は離婚していて、実子が二人いるが、母親側に育てられていて兄とも親子の関係が薄いため、不動産に関しては兄の実子に渡らないようにしたいということでした。仕事の関係で同行されなかった兄もそのことを懸念しており、両親もTさんも同じ気持ちだと言います。また、Tさんの息子も、学生のため同行はできませんでしたが、そのことは理解しているそう。

父親の資産の中心にはRC造の自宅兼賃貸ビルと金融資産があります。6階建ての最上階に自宅があり、1階から5階はテナントに貸していますので、父親には安定した家賃収入があります。自宅であり、賃貸物件でもあるビルは兄の子どもたちには渡したくないということなのです。

さらに過去の贈与や書類の所在不明など、多くの整理課題が存在していました。相談者は、相続設計を「単なる税金の問題」ではなく、家族全員が納得できる形で整えたいという強い思いを持たれていました。

面談で整理された課題は大きく分けて五つあります。第一に、養子縁組をどう実行するかです。第二に、ビルや金融資産をどのように分けるかです。第三に、相続税や贈与税をできるだけ抑える方法です。第四に、必要書類の不足や所在不明の問題です。そして第五に、特に兄と母親との間に見られる認識のズレの調整です。この五つを同時に整理し、家族全員が安心できる形で設計することが面談の目的でした。

家族全員が納得できる形に整える

養子縁組をしても遺言書がない場合、法定相続分は母親が半分、残りを子どもと養子の三人の均等に分ける形になります。しかし今回のご希望は、不動産であるビルは将来は長女と孫に承継させたいということでした。金融資産を母親と兄に多くして分けるというご希望でした。

ここで問題になるのは兄の遺留分です。兄の遺留分をゼロにはできず、過去に兄へ資金移動があったこともあり、相続時精算課税制度を利用していれば相続財産として加算されますが、それでも、「前回渡したから今回は少なく」と考えることはできません。

遺言書では、不動産を長女と孫へ相続させると明確に指定することが重要です。まだ20代の孫1人に渡すには負担が大きいため、Tさん親子で不動産を維持していくことが望ましいと言えます。

そして兄の遺留分を侵害しない形で、母親と兄に現金を残すようバランスを調整します。これにより、遺留分トラブルを避けつつ、Tさんと孫が不動産を承継する際の納税資金も確保できます。遺言書は、相続全体の設計図として家族全員が納得できる形に整えることが重要です。

不動産承継において重要なこと

対象となるRC造のビルは、1フロアが自宅で、その他のフロアが賃貸部分です。不動産承継を考えるうえで必要な書類は、固定資産税納税通知書、建築図面、建築確認書、父母の確定申告書などです。権利証は必須ではなく、登記簿で代替可能です。これらを確認することで、不動産の評価額を把握し、賃貸割合による評価減も考慮した承継設計が可能となります。

不動産承継においては、誰がどの部分を取得するか、納税資金はどう確保するかを具体的に決めることが重要です。養子縁組によって孫が正式な相続人となって、遺言書上でも長女や孫の承継を明確に位置づけることができ、家族全員にとって安心できる設計が可能になりました。

財産の渡し方の最適解

孫への学費や生活費の送金は、原則非課税で行うことができます。ただし、口座に貯め込むだけではなく、実際に生活費や家賃に使われていることを契約書や引き落とし履歴で証明することが必要です。今後は、父親から孫へ直接送金する形が最も安全です。むしろ学費などを直接振り込む形が望ましいのですが、目的を明確にした送金を行うことで、後々のトラブルを防ぎ、孫の生活を支える確実な方法となります。

兄には体調不安や金銭管理能力への懸念がありました。このような場合、まとめて一括で財産を渡すよりも、段階的に分配したり、管理型で承継したりする方が現実的です。相続は「公平」にすることだけが目的ではなく、家族全員が納得できる形に設計することが重要です。この納得感が将来の争いを未然に防ぐ最大のポイントになります。

面談では、具体的に次の順序で進めることが決まりました。まず、養子縁組届を提出し戸籍を取得します。次に、固定資産税通知書や父母の確定申告書を確認し、金融資産の概算を把握します。その情報をもとに相続税試算を行い、遺言原案を作成して家族全員と共有します。この手順を着実に進めることで、初めて「安心」が見えてきます。

養子縁組で自由度が格段にあがる

今回の面談で最初のポイントとなったのは、長女の息子を父親の養子にすることでした。相談に来られた段階で、長女ご本人も養子縁組の必要性を強く認識されており、幸い家から離れた大学に通っているため、普段は同居していません。そのため、学校が休みのタイミングで帰省し、養子縁組を実行することができました。

これにより、孫は法的に正式な相続人となり、遺言書においても孫の立場で財産を承継させることができるようになりました。

養子縁組前の法定相続人は母と長女、長男の三人でしたが、養子縁組後は孫が加わることで四人となり、相続設計の自由度が格段に上がりました。法定相続人が一人増えることで基礎控除が増え、相続税の圧縮が可能になります。孫養子の相続税は2割増しではありますが、将来的に不動産を誰が承継するかを具体的に設計しやすくなり、家族全員が安心できる形を作ることができました。

手続き自体は市役所で届出をすれば可能ですが、重要なのはタイミングです。ご両親は高齢で、記憶力の低下も見られるため、「今すぐにする」ことが最大のリスク対策となります。養子縁組を実行することで、孫も遺言書に立場として記載でき、安心感が格段に増しました。

「まだ大丈夫」が最も危険

Tさんの父親の対策は最初のテーマの養子縁組ができましたので、これから遺言書、つぎに不動産対策というステップです。いくつかの課題がありますので、1つずつ整理し、ご家族で共有、納得頂きながら、進めています。

今回の面談で痛感したのは、「まだ大丈夫」と思っている時点が、実は最も危険であるということです。ご両親は高齢で記憶力も低下し、必要書類も所在不明のものがあります。さらに家族間には認識のズレがあり、遺言書がなければ将来の争いは避けられません。

相続対策とは、単なる税金対策ではありません。人間関係の設計、財産の流れの設計、時間との戦い、すべてを含めた総合設計が必要です。今回のケースでは、養子縁組を実行したことで孫も正式に相続人として立場を持ち、遺言書にも反映できるようになりました。これにより家族全員が納得できる安心感が生まれ、相続設計の大きな一歩となりました。

「うちはまだ早い」と思った今こそ、最適なタイミングです。ご家族の未来を守る設計を、一度真剣に考えてみませんか。

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ー著者ー

曽根 恵子

（株）夢相続代表取締役／相続実務士®

【相続実務士®】の創始者として1万4800件の相続相談に対処。相続対策のご提案とサポートをする夢相続を運営し、感情面、経済面に配慮した”オーダーメード相続”を提案。

「家族の絆と財産を守るほほえみ相続」をサポートしている。相続関連著書・監修72冊、累計64万部、テレビ･ラジオ出演200回超、新聞･雑誌取材1000回超、セミナー600回超。

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