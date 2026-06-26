２回目のデートで女の子がガッカリする瞬間８パターン
気になる女の子にアプローチして、複数回のデートを重ねる方もいらっしゃるのではないでしょうか。１回目のデートが成功したときこそ、２回目のデートに対して油断してしまうものです。２回目のデートでの何気ない行動によって、もしかしたら女の子がガッカリしているかもしれません。そこで今回、２回目のデートでの失敗を防ぐために、「２回目のデートで女の子がガッカリする瞬間８パターン」を紹介させていただきます。
【１】待ち合わせ時間に遅刻した。
１回目のデートでは、遅刻することなく約束の時間通りに待ち合わせ場所に行ったものの、２回目のデートで遅刻してしまうパターンです。数分の遅刻だったとしても、女の子は男性の「気の緩み」を見抜き、デートの序盤にガッカリする恐れがあります。２回目のデートこそ、しっかりと時間を守って、待ち合わせ場所に向かった方が良いでしょう。
【２】１回目のデートに比べ、スキンシップが多すぎる。
２回目のデートから、突然、馴れ馴れしく接することで、女の子が引いてしまうパターンです。２回のデートを通して、心理的な距離が縮まるかもしれませんが、過剰なスキンシップなど馴れ馴れしい態度は控えた方が良さそうです。
【３】１回目はご馳走してくれたのに、２回目はキッチリと割り勘だった。
１回目はご馳走されたにも関わらず、２回目のデートで割り勘されることで、女の子をガッカリさせるパターンです。１回目と２回目の態度の違いが、女の子のテンションを下げてしまう可能性があります。割り勘でのお付き合いを希望するのであれば、１回目のデートから割り勘を提案することも方法のひとつなのかもしれません。
【４】１回目に比べ、明らかに手抜きされたお店に案内された。
１回目に気合いを入れてお店選びをした分、２回目のデートでは、手抜きされたという印象を与えてしまうことがあるようです。２回目のデートこそ、１回目のデート以上に気合いを入れてお店選びをすることで、女の子をガッカリさせることなく、良いムードを作り出せる可能性があります。
【５】１回目のデートで話した内容を覚えてくれていなかった。
１回目のデートにおいて、女の子から様々な話を聞くことができると思いますが、その話を覚えていないパターンです。覚えていないことで、「私の話を真剣に聞いてくれない人」という印象を与え、女の子がガッカリする恐れがあります。女の子の話に興味を持って聞き、しっかりと話を覚えておきたいものです。
【６】１回目のデートと同じ話を聞かされた。
色々なことを話すデートにおいて、１回目と同じ話を２回目も繰り返してしまうケースです。特に自慢話を２回連続で繰り返した場合、女の子をウンザリさせてしまう恐れがあります。自分の話を披露することに一生懸命になるより、女の子の話に耳を傾けた方が良いでしょう。
【７】１回目のデートと同じ服装だった。
１回目のデートと同じ服装で登場するパターンです。服装について観察している女の子も多く、２回連続で同じ服を着た場合、「服装に興味がないのかな？」と思われる可能性があります。お気に入りの服装とはいえ、２回連続で着ることは控えた方が良さそうです。
【８】デートの場所が１回目と同じだった。
デートに最適な場所が分からず、１回目と同じ場所でデートしてしまう男性もいるようです。同じ場所でのデートを繰り返すことで、女の子に「今後も同じ場所でデートを繰り返されるのかな？」という印象を与え、３回目以降のデートをお断りされる恐れがあります。デートスポットについてのバリエーションを増やし、「楽しい場所を知っている男性」として、アピールしたいものです。
２回目のデートにおいて失敗しそうな項目はあったでしょうか。みなさんのデートが成功することを祈っております。また、今回紹介した項目以外に、２回目のデートで女の子をガッカリさせてしまう行動があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。
１回目のデートでは、遅刻することなく約束の時間通りに待ち合わせ場所に行ったものの、２回目のデートで遅刻してしまうパターンです。数分の遅刻だったとしても、女の子は男性の「気の緩み」を見抜き、デートの序盤にガッカリする恐れがあります。２回目のデートこそ、しっかりと時間を守って、待ち合わせ場所に向かった方が良いでしょう。
【２】１回目のデートに比べ、スキンシップが多すぎる。
２回目のデートから、突然、馴れ馴れしく接することで、女の子が引いてしまうパターンです。２回のデートを通して、心理的な距離が縮まるかもしれませんが、過剰なスキンシップなど馴れ馴れしい態度は控えた方が良さそうです。
【３】１回目はご馳走してくれたのに、２回目はキッチリと割り勘だった。
１回目はご馳走されたにも関わらず、２回目のデートで割り勘されることで、女の子をガッカリさせるパターンです。１回目と２回目の態度の違いが、女の子のテンションを下げてしまう可能性があります。割り勘でのお付き合いを希望するのであれば、１回目のデートから割り勘を提案することも方法のひとつなのかもしれません。
【４】１回目に比べ、明らかに手抜きされたお店に案内された。
１回目に気合いを入れてお店選びをした分、２回目のデートでは、手抜きされたという印象を与えてしまうことがあるようです。２回目のデートこそ、１回目のデート以上に気合いを入れてお店選びをすることで、女の子をガッカリさせることなく、良いムードを作り出せる可能性があります。
【５】１回目のデートで話した内容を覚えてくれていなかった。
１回目のデートにおいて、女の子から様々な話を聞くことができると思いますが、その話を覚えていないパターンです。覚えていないことで、「私の話を真剣に聞いてくれない人」という印象を与え、女の子がガッカリする恐れがあります。女の子の話に興味を持って聞き、しっかりと話を覚えておきたいものです。
【６】１回目のデートと同じ話を聞かされた。
色々なことを話すデートにおいて、１回目と同じ話を２回目も繰り返してしまうケースです。特に自慢話を２回連続で繰り返した場合、女の子をウンザリさせてしまう恐れがあります。自分の話を披露することに一生懸命になるより、女の子の話に耳を傾けた方が良いでしょう。
【７】１回目のデートと同じ服装だった。
１回目のデートと同じ服装で登場するパターンです。服装について観察している女の子も多く、２回連続で同じ服を着た場合、「服装に興味がないのかな？」と思われる可能性があります。お気に入りの服装とはいえ、２回連続で着ることは控えた方が良さそうです。
【８】デートの場所が１回目と同じだった。
デートに最適な場所が分からず、１回目と同じ場所でデートしてしまう男性もいるようです。同じ場所でのデートを繰り返すことで、女の子に「今後も同じ場所でデートを繰り返されるのかな？」という印象を与え、３回目以降のデートをお断りされる恐れがあります。デートスポットについてのバリエーションを増やし、「楽しい場所を知っている男性」として、アピールしたいものです。
２回目のデートにおいて失敗しそうな項目はあったでしょうか。みなさんのデートが成功することを祈っております。また、今回紹介した項目以外に、２回目のデートで女の子をガッカリさせてしまう行動があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。