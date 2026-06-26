くびれがスゴイ…TWICE・モモ、ざっくり“脇腹カット”で際立つ圧巻ボディライン「見惚れた」

TWICEのモモが、引き締まったくびれを披露した。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】くびれがスゴイ…モモ、ざっくり“脇腹カット”トップス

公開された写真でモモは、グレーのカットアウトトップスにジャケットを羽織り、デニムを合わせたクールな装いを披露。濡れ感のあるヘアスタイルとヌーディーなメイクが、大人っぽい魅力を際立たせている。

投稿を見たファンからは「くびれがスゴイ…」「雰囲気最高！」「見惚れた」「本当に美しい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した