ダイエットに励む彼女をゲンナリさせるセリフ９パターン
夏が近づくにつれて、「水着デートまでに痩せなきゃ！」と焦り始める女性は多いもの。そんな時期に、ダイエット意欲に燃える彼女に心ない発言を浴びせると、険悪なムードが漂ってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ダイエットに励む彼女をゲンナリさせるセリフ」をご紹介します。
【１】「夏には間に合わないだろ」と冷ややかな視線を向ける
「『だってその腹じゃ…』と半笑いで言われて、水着も彼氏もどうでもよくなった」（10代女性）というように、明らかに目標達成が難しそうでも、ひとまず応援しておくに越したことはなさそうです。「俺も鍛えようかな」などと同調して、彼女の気分を盛り上げてあげるのが正解でしょう。
【２】「まあがんばってよ」と相手の決意表明をあっさり受け流す
「『そんなに私に興味ないの？』とケンカに発展！」（10代女性）というように、ダイエットに無関心な態度を示すと、彼女にも関心がないように受け取られてしまいそうです。とはいえ、彼女が負けず嫌いなら、結果的に奮起してもらえる可能性もあるでしょう。
【３】「痩せても誰も見ないって！」とオトメ心を踏みにじる
「『痩せても痩せなくても一緒』みたいに言われて、傷ついた…」（20代女性）というように、「自意識過剰」だと言わんばかりの発言をするのは、失礼極まりないかもしれません。「彼氏のためにきれいになりたい」とがんばる姿に、むしろ賛辞を贈りたいところです。
【４】「どうせまた続かないよ」と失敗するものと決めつける
「たしかによく挫折するけど、バカにされた気がしてムカついた！」（20代女性）というように、「やるだけ無駄」だと切り捨てると、ダイエット意欲ばかりでなく、気分そのものを損ねてしまいそうです。彼女が笑顔でいてくれるなら、結果は二の次でいいでしょう。
【５】「でも俺の好みはぽっちゃり系だよ？」と自分の趣味を押し付ける
「『今くらいがベスト』と言われてつい怠けてしまい、自己嫌悪っぽくなった…」（10代女性）というように、「痩せないで」と頼むと、彼女の中で葛藤が起きてしまうようです。現状維持を望むなら、今の体型を褒めちぎって、彼女自身に満足してもらう必要があるでしょう。
【６】「うまい店を見つけたんだけど…」とおいしい物で誘惑する
「結局誘いに乗ってしまい、計画が丸つぶれ！」（20代女性）というように、ダイエット中の彼女を食事に誘うのは、あまりに残酷でしょう。とはいえ、店選びやメニュー選びに配慮すれば、「協力してもらえて嬉しい」などと感謝されるかもしれません。
【７】「海とか苦手だから行きたくない」と水着デートを拒否する
「夏に向けてテンションを上げてたのに、一気に冷めた…」（20代女性）というように、痩せる目的そのものを奪ったら、相手は張り合いをなくしてしまうかもしれません。せめて１度くらいは付き合ってあげないと、心身ともに緩み切った退屈な夏になってしまうでしょう。
【８】「胸は痩せずに腹回りは絞って！」と無理な注文をする
「グラビアアイドル並の完成形を求められて、絶対無理…とやる気がうせた」（10代女性）というように、過度な期待は慎んだほうがよさそうです。とはいえ、まったく期待しないのも角が立ちそうなので、「楽しみ！」などと漠然とした期待を寄せるのが無難かもしれません。
【９】「痩せてもたいして変わらないのでは？」とシビアな意見を述べる
「『１キロの違いが自信につながるのに、女心がわかってない！』と説教した」（20代女性）というように、女性にとってのダイエットは、単に体型の問題ではないようです。たとえ変化が見られなくても、「表情が明るくなった」などと褒めてあげましょう。
やる気満々の彼女の出端を折ると、面倒な事態に陥りそうです。「正直どうでもいい…」と思っても、口に出すのは控えましょう。（安藤美穂）
【１】「夏には間に合わないだろ」と冷ややかな視線を向ける
「『だってその腹じゃ…』と半笑いで言われて、水着も彼氏もどうでもよくなった」（10代女性）というように、明らかに目標達成が難しそうでも、ひとまず応援しておくに越したことはなさそうです。「俺も鍛えようかな」などと同調して、彼女の気分を盛り上げてあげるのが正解でしょう。
「『そんなに私に興味ないの？』とケンカに発展！」（10代女性）というように、ダイエットに無関心な態度を示すと、彼女にも関心がないように受け取られてしまいそうです。とはいえ、彼女が負けず嫌いなら、結果的に奮起してもらえる可能性もあるでしょう。
【３】「痩せても誰も見ないって！」とオトメ心を踏みにじる
「『痩せても痩せなくても一緒』みたいに言われて、傷ついた…」（20代女性）というように、「自意識過剰」だと言わんばかりの発言をするのは、失礼極まりないかもしれません。「彼氏のためにきれいになりたい」とがんばる姿に、むしろ賛辞を贈りたいところです。
【４】「どうせまた続かないよ」と失敗するものと決めつける
「たしかによく挫折するけど、バカにされた気がしてムカついた！」（20代女性）というように、「やるだけ無駄」だと切り捨てると、ダイエット意欲ばかりでなく、気分そのものを損ねてしまいそうです。彼女が笑顔でいてくれるなら、結果は二の次でいいでしょう。
【５】「でも俺の好みはぽっちゃり系だよ？」と自分の趣味を押し付ける
「『今くらいがベスト』と言われてつい怠けてしまい、自己嫌悪っぽくなった…」（10代女性）というように、「痩せないで」と頼むと、彼女の中で葛藤が起きてしまうようです。現状維持を望むなら、今の体型を褒めちぎって、彼女自身に満足してもらう必要があるでしょう。
【６】「うまい店を見つけたんだけど…」とおいしい物で誘惑する
「結局誘いに乗ってしまい、計画が丸つぶれ！」（20代女性）というように、ダイエット中の彼女を食事に誘うのは、あまりに残酷でしょう。とはいえ、店選びやメニュー選びに配慮すれば、「協力してもらえて嬉しい」などと感謝されるかもしれません。
【７】「海とか苦手だから行きたくない」と水着デートを拒否する
「夏に向けてテンションを上げてたのに、一気に冷めた…」（20代女性）というように、痩せる目的そのものを奪ったら、相手は張り合いをなくしてしまうかもしれません。せめて１度くらいは付き合ってあげないと、心身ともに緩み切った退屈な夏になってしまうでしょう。
【８】「胸は痩せずに腹回りは絞って！」と無理な注文をする
「グラビアアイドル並の完成形を求められて、絶対無理…とやる気がうせた」（10代女性）というように、過度な期待は慎んだほうがよさそうです。とはいえ、まったく期待しないのも角が立ちそうなので、「楽しみ！」などと漠然とした期待を寄せるのが無難かもしれません。
【９】「痩せてもたいして変わらないのでは？」とシビアな意見を述べる
「『１キロの違いが自信につながるのに、女心がわかってない！』と説教した」（20代女性）というように、女性にとってのダイエットは、単に体型の問題ではないようです。たとえ変化が見られなくても、「表情が明るくなった」などと褒めてあげましょう。
やる気満々の彼女の出端を折ると、面倒な事態に陥りそうです。「正直どうでもいい…」と思っても、口に出すのは控えましょう。（安藤美穂）