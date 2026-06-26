◆米大リーグ レッドソックス―ヤンキース（２５日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は「１番・ＤＨ」で３試合目にスタメン入りした。

前日は敵地ロッキーズ戦でデーゲーム後、本拠地に移動。チャーター機が機材故障に見舞われ、大幅遅延するアクシデントに見舞われた。別の機に乗り換えて帰路を目指したが、ボストン到着はこの日の朝６時。球場入りの時間を遅らせ、全体練習をキャンセルして、宿敵対決４連戦の初戦を迎えることになった。

トレーシー暫定監督は「幸いコネリー（この日の先発アーリー）が別便で早くコロラドを出発していて、十分休養が取れていることは良かった」と語ったが、１６連戦の真っ只中で、更なる試練となった。

相手先発は今季８勝３敗、防御率１・７１と好調の右腕シュリトラー。右打者、左打者に関わらず、９割以上が直球、カッター、シンカーの速球系で、変化球は極めて少ないことが特徴だ。吉田は過去２回対戦し、５打数無安打１三振。「速いボールにポイントを合わせていますが、それでもなかなか捉えきるのが難しい投手だと思います」と警戒を強める。今季も三振が少なく空振り率１６・４％とコンタクトに長けている吉田。何とか、攻略の糸口を掴みたいところだ。