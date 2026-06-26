二刀流が復活した今季のドジャース・大谷翔平（31）。投手としてはここまで13試合に登板し、8勝2敗、防御率1.58（6月25日時点、以下同）。打撃も6月は復調し、4年連続MVPが視野に入る。注目はメジャーの最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞に手が届くかだ。チームメイトで大谷と同じ7勝を挙げている山本由伸（27）もライバルになる。

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ナ・リーグには有力なライバルが多いと語るのはメジャーに詳しいスポーツジャーナリストの友成那智氏だ。

「現時点での最有力候補に165キロを投げるJ・ミジオロウスキー（ブルワーズ）がいます。奪三振数がダントツで、防御率も大谷より上。昨年のサイ・ヤング賞投票で2位のC・サンチェス（フィリーズ）も好調です。

他にも2024年のドラフト1巡目（全体2位）のC・バーンズ（レッズ）、昨年のサイ・ヤング賞を満票で獲得したP・スキーンズ（パイレーツ）、2024年のサイ・ヤング賞のC・セール（ブレーブス）といったライバルがいます」

プロ野球を各種データで分析した『データ・ボール』著者のスポーツライター・広尾晃氏も、「サイ・ヤング賞選考で最も重視されるWAR（勝利への貢献度の指標）は複数のデータサイトで公表されているが、トップはミジオロウスキーやサンチェスで、大谷はトップ10圏内、山本は10位前後です。山本は防御率や奪三振数をさらに良くしていく必要があります」と解説する。

一方の大谷の課題は二刀流で162イニングの規定投球回数をクリアできるかだという。前出・友成氏が言う。

「メジャーで投手登板のあった過去6シーズンで規定投球回に達したのは2022年だけ。対する山本は故障しなければ200イニング近くいくでしょう」

大谷の場合、二刀流のため6人ローテーションが前提になり、年間27登板程度。毎試合6イニングで規定投球回数に届くことになるが、計算通りにいくかはわからない。

「ドジャースの野手にはベテランが多く、昨年もシーズン中盤から得点力がどんどん下がってしまった。そうなった時には大谷には投手ではなく、打者（DH）に軸足を置いてほしいとロバーツ監督も考えるでしょう。ただ、ここにきてのプラス材料はドジャースがナ・リーグ西地区で独走しつつあること。大谷も登板日はDHから外れる、登板翌日は休養日に充てるといったように、投手に軸足を置く選択がしやすくなります」

サイ・ヤング賞は"記者投票"のため、「イメージにも流される。規定投球回数に達して今の水準の成績なら有力候補になるでしょう」（広尾氏）とも見られている。

注目はオールスターゲーム（7月14日）明けだ。

「エンゼルス時代に1回だけ規定投球回数をクリアした時は、オールスター後の初戦に先発。その後も登板を詰め込んで到達した。前半戦はわずかに足りないペースだが、7月18日からのヤンキース3連戦に投げると帳尻が合ってくる」（友成氏）

チームメイトを含めてライバルとなる競争にもさらなる注目が集まる。

※週刊ポスト2026年7月10日号