中傷動画問題により、連日国会で追及を受ける高市早苗・首相。二転三転する首相の答弁や、証拠とされた動画の信憑性に疑義が生じたことに注目が集まっているが、問題の本質はより根深いところにある。取材を進めると、高市首相を取り巻く人脈の構造そのものが、今回の問題にもつながる危うさを孕んでいることが浮かび上がってきた――。【前後編の前編】

【図解】高市事務所と「サナエビジネス」を手掛ける法人の関係

問題の本質は"サナエビジネス"の構造

「面識はない」と総裁選の中傷動画作成への関与を否定していた高市首相がついに「可能性は否定しない」と答弁を変えた。

首相の第1秘書・木下剛志氏が中傷動画を作成したとされる松井健氏とオンライン会議で同席したかを問われて、こんな言い方をした。

「秘書に確認したところ、（オンライン会議の）参加者全員を覚えているわけではないため、その可能性は否定しないものの、（中略）秘書としてははっきりとした記憶はなく、直接お会いしたこともないため、面識がない方という認識だと報告を受けている」

最初は疑惑を完全否定していた高市首相が状況が悪くなると発言を微妙に変えていく一方、証拠として報じられた中傷動画には作成時期について疑問も呈されるなど、何が本当の問題かが見えにくくなっている。

問題の本質はむしろ、高市事務所の周辺で展開される"サナエビジネス"の構造そのものにあるのではないか。

高市陣営は自民党総裁選や総選挙で国民・党員に支持を広げるためにSNSなどネットを利用した選挙戦術を積極的に展開。高市ブームが起きると、人気に便乗しようという人脈が群がり、高市事務所側も十分なチェックもないまま人気アップのためにそれを認めたり、事実上黙認してきた構図が浮かび上がってくる。

今回、中傷動画の作成を告白し渦中の人となっているneu社代表の松井氏もその1人。松井氏が関わったビジネスは高市首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN」（サナエトークン）だ。

サナエトークンはネットのコミュニティサイトが今年2月に開始した「Japan is Backプロジェクト」で登場した仮想通貨の一種。高市首相の支援組織「チームサナエ」はXの公認アカウントで「チームサナエはこの取り組みに共感」などと投稿していた（後に削除）。

ところが、サナエトークンの発行者が金融庁の無届け業者だった疑いが浮上。高市首相が自身のXで「存じ上げないし、承認を与えたこともない」と関係を全面否定すると高騰していたトークンが大暴落する事態に。主催者側が謝罪してプロジェクトは中止された。

騒動で「サナエトークンの設計から発行まで一切の業務を行なっていた」と責任をすべて負う形で謝罪したのがneu社代表の松井氏だった。

「松井氏は木下秘書と中傷動画をめぐるやり取りはしていたものとされ、そうした選挙支援で高市事務所の信頼を得られれば、"見返り"のようなかたちでサナエトークンのお墨付きを得て商売できると考えていたのではないか」（自民党関係者）との見方もなされている。

実は、同様の構図は他にも数多くある。

「女性初の総理」である高市首相の誕生で「サナ活」がブームとなり、数々のサナエグッズがバカ売れする社会現象が起きた。そうした冠ビジネスの先鞭をつけたのが、総裁選で高市応援のために街宣車Veanas（ビーナス）号で全国キャラバンした首相の支援組織の「チームサナエ」だ。

サナエトークンに「共感」と投稿した公認アカウントの運営者でもある。

サナエグッズ販売会社は地元事務所と同じ住所

この組織はネットで「チームサナエ Veanas号グッズ販売ショップ〈高市早苗グッズストア〉」を運営し、地元の歯ブラシメーカーとタイアップで「日本列島を強く豊かに」と刻印された6600円の「"サナエ愛用"歯ブラシセット」を発売したのをはじめ、サナエタオル、トレーナー、「Japan is back」のマーク入りの帽子各種など公式グッズを次々に発売している。

「Japan is back」は高市首相のスローガンであり、日米首脳会談で首相がトランプ大統領に贈った帽子にそう刺繍されていることが話題になり、サナエキャップは人気商品となった。

さらに同サイトは企業とのタイアップ用の「チームサナエ 高市早苗後援会」のロゴが入った「公式グッズ認証マーク」を作成して"無認可"のグッズと見分ける仕組みまで作っている。

どんな組織なのか。

チームサナエの主要メンバーは高市首相の選挙区、奈良2区の自民党青年局が中心だ。

高市首相は昨年10月の総裁選前日、自身のXで「Veanas号が無事に全日程を完遂してくれました。私の地元・奈良県第二選挙区のチームサナエ（青年局の仲間）の皆さん、47都道府県を巡り国民の皆様の声を集めてくれて本当にありがとう」と投稿している。

グッズの売り上げについて同サイトには〈これらの商品の売り上げは次回のVeanas号全国声を聞く企画の運用資金に致します〉と書かれ、一見、後援会の政治活動資金づくりのように思われる。

しかし、チームサナエという政治団体の登録は見当たらない。同販売サイトのFAQ（現在は閲覧不可）に事業主体についてこんな説明があった。

〈本サイトは高市早苗事務所から公認を受けたVeanas号有志によるVeanas合同会社が運営・企画をしております〉

企業の営利事業だったのだ。

Veanas合同会社の登記簿謄本によると、同社は高市氏の首相就任後の昨年12月に設立され、本社所在地は高市氏の自民党奈良県第二選挙区支部と同じ住所となっている。

また、取材を進めると、代表の亀岡宏和氏は自民党奈良二区青年局長であり、亀岡氏が会計責任者を務める政治団体「創高会」には高市氏の支部から20万円の寄附（2024年）も行なわれていたことが判明した。

高市事務所と一体となって活動してきたチームサナエはVeanas合同会社を持ち、公式サナエグッズ販売は高市事務所公認で事務所と関係が深い企業のビジネスになっていたことが窺える。

総裁選や宣伝活動で貢献した会社が深く関わっている構図

Veanas合同会社の業務執行社員の1人が取材にこう答えた。

「会社は4人で運営し、Veanas号の運転や広報、後方支援など役割を分けている。公式グッズの販売などグッズ関連は統括の亀岡に一任しているので、私にはわからない」

その亀岡氏にも取材を申し込んだが、「一切何もお話しできません」と言うのみだった。

Veanas合同会社の委託を受けて公式グッズの販売・発送業務を行なっていたのがPoliLab合同会社（現・株式会社ポリラボ）だ。

同社はSNSコンサルや動画編集、ホームページ作成などを行なっている。

高市氏が決選投票で敗れた前々回総裁選が行なわれた2024年に高市氏の資金管理団体「新時代政策研究会」が宣伝広告費として3300万円、政党支部は「動画撮影編集費」として約1700万円、合計約5000万円をPoliLab合同会社に支払っていることから、高市事務所の動画作成や宣伝広報活動に深く関わってきた会社と考えられる。本社は大阪市で当時の代表は織田匠吾氏（現在は大阪府豊中市議）だった。

ちなみに同社は前述の「Japan is Back」という言葉を商標登録申請していると報じられている。

高市事務所との関係についてこんな証言を得た。

「高市さんの大阪や和歌山などでの後援会活動を担当している秘書がおり、総裁選も熱心に支援していた。ポリラボもそのラインで高市事務所の仕事をするようになったのでは」（事務所関係者）

織田氏は事務所を通じて文書でこう回答した。

「全ての顧客およびクライアントに厳格な秘密保持義務を負っている。前代表の織田個人としても、個別の取引経緯や内容についてお答えはいたしかねます」

チームサナエのVeanas社もポリラボ社も、総裁選や宣伝活動で高市氏に貢献した会社がその流れを汲んで公式グッズビジネスに深く関わっている構図に見えるのだ。

▼▼▼後編記事▼▼▼

【つづきを読む→】高市事務所とサナエビジネス"癒着の構造"を検証 肥大化する一方でチェックがおざなりのまま怪しげなビジネスへ傾斜

※週刊ポスト2026年7月10日号