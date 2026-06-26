多部未華子が「しょんぼりしたとき」にすること

”「クロエマ」めっちゃ面白い 杉咲花かわいいし多部未華子きれい”

“Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』、面白過ぎて配信分イッキ観しちゃった、杉咲花と多部未華子のキャスティングがあまりにも良い”

SNSにもこんな声が集まっているのが、杉咲花さんと多部未華子さんがW主演しているPrime Originalドラマ『クロエマ』だ。6月12日からamazon Prime Videoで 世界独占で配信がスタートし、6月26日には最終話が配信される。

本作は『逃げるは恥だが役に立つ』の海野つなみさん待望の新作をドラマ化したものだ。ちなみに原作マンガは8月12日に最終巻が発売となる。

監督は今泉力哉さん、脚本を今泉かおりさんで、2025年にPrime Videoで 世界独占配信されて話題となったドラマ『1122（いいふうふ）』の夫婦コンビがつとめている。

そんな話題作の主演のひとり、多部未華子さんにインタビュー。海野さんが生み出し、今泉夫妻が見事に実写にしたクロエの魅力を聞く。

多様性をすっきり受け入れられるキャラクター

物語は、仕事も恋も住む場所も失った30歳のエマ（杉咲さん）が、クロエがひとりで暮らす豪邸の庭の片隅で野宿をしようとしたところから始まる。ちょっとしたハプニングを経て、しばらくクロエの家に居候をすることとなったエマは、日曜日だけの占いの店の手伝いや、クロエが経営する純喫茶パリで働くことに。ほのぼのとした物語の中に、ジェンダーや経済格差、ルッキズム、SNSの炎上など、身近にある社会問題にハッとさせられる。「逃げ恥」の海野つなみさんならではの、ハッとした気づきも満載だ。

連続ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』（TBS系、2025年）』では専業主婦の詩穂を演じ、「家事」「育児」「ケアワーク」について多くの共感を得た多部さん。主演ドラマ『連続ドラマW シャドウワーク』（WOWOW、2025年）のあと、朝の連続テレビ小説『風薫る』に大山捨松役で出演中だ。まさにオファーは引きも切らないようだが、今回の作品の出演を決めたのはなぜだろうか。

多部「今泉監督だったということと、杉咲さんがエマをやるということですね。杉咲さんは俳優として本当に魅力的な方だなと前々から思っていたので、こんなに2人の対話が多い作品を一緒にできることが、貴重な経験だなと思ったんです。

あとはクロエのキャラクターが、自分が今までオファーいただいたことないキャラクターで……。占い師で、ちょっと愛想が悪いけど人情はあるというか、思いやりの人情もあって意外と人に興味があって、多様性をすんなり受け入れられるキャラクターが魅力的でやりたいなと思いました」

「未来はそんなに当たらない」と語る占い師

クロエは前述したとおり、占い師だが裕福で、働く必要もなさそうだ。そして「愛想が悪いけど人情がある」と多部さんが言うように、占う相手に嘘をつかない。「占いって過去や現在は当たるのよ。もう確定しているから。でも未来はそんなに当たらない。それはなぜか。なぜだと思う？ 未来はこれからの行動で変わっていくから確定した未来なんてないの。それでもよかったら占ってあげる」などと言ってしまうのだ。

海野つなみさんの作品は「逃げ恥」しかり、名言の宝庫と言われるが、ドラマを見ると脚本を作る際に原作をとても大切にしていることも伝わってくる。

多部「そうですね。脚本も原作もどちらも読みました。脚本を読んだ時はすごく原作の思いとかセリフをリスペクトしながら作られた本だなということを感じ取りました。最初に原作を読んだ時も、クロエとエマとクロエの関係性とか、物事が進む中で、人間誰しもが思いそうな心のうちとか、それでも生きていかなきゃいけないよね、みたいな……。淡々としていながらも流れる空気感がすごくいいなと思いました。そう感じたことが脚本に活かされているので、素敵だなと思います」

その人にはその人の生活スタイルがある

たとえば、エマは仕事も恋人も住む家も失って放浪しているときにクロエに救われた。お金もない中で居候をさせてもらっているから、クロエの家で何かの役に立たなければいけないのではないかと考える。しかし料理をやってみると全くできない。エマはこれまで自炊をせず、野菜を使うときもカット野菜、基本外食だった。

クロエがちょっとびっくりしながらも「エマ氏にはエマ氏の生活スタイルがあるってことだ」とつぶやくのだ。料理をしている人からしたら「自炊した方がいいよ」という言葉を口に出してしまいそうだが、そうではないのだ。

多部「クロエは達観していますよね。でもエマもエマで『自分がこうなんです』という主張がすごくあって、何でもいいわけでもなく，ブレてる人なわけでもない。お互いがお互いの言いたいことを言って、『そうなんだね、あなたはそういう生き方をしてきたんですね』という感じで。かといって別に深く認め合っているかと言うとそうではない関係性というのは、面白いなと思うんですよ」

「お互いに“そのままを受け入れている”んですね」というと、「そう、まさにそうですね」とこう続けた。

多部「エマはエマですごく自己主張というかこだわりがあるから、宿無しのただの何にもできない子というより、自分の芯がちゃんとある子ですよね。クロエはクロエで恵まれた環境に育ってきて，何でも手に入るような状態に見えるけれども、果たして本当にすべてが自分のものなのかと言ったらそうではないという。クロエ自身の背景はそこまで描かれていないんですけど、セリフの言葉の端々をみると、自分の環境を認めて受け止めながら、自分の本当のあり方を常に疑問に思ったりもしながら生きている人なのかなと思っていました」

自分の環境を認めて受け止めながら、疑問も持つ

容姿端麗で裕福に生まれたクロエだが、占いを仕事にしているからという理由だけではなく、困っている人のことをつい調べ、人生をよりよい方向に改善できないかと考えてしまう。無愛想なのに優しいのだ。

それも多部さんがいうとおり「自分の環境を認めて受け止めながら、自分の本当のあり方を常に疑問に思ったりもしながら生きている」から、ほかの人の環境やあり方にも興味を持てるのだろう。そんなクロエに占ってもらう人の多くは、現実に向き合ってそれを認め、前に進んでいく。

では多部さん自身、占いは好きなのだろうか。

多部「私の場合、占いでいい人がいるよとか、行ってみてここ面白かったよとか言われたらすぐに行くタイプなんです。かといって全部を信じるかというとあんまりそうではなくて、自分の都合のいい解釈で良い方向に捉えて帰ってきます。だから占いは信じますか？ という質問に対して答えると、『都合のいいところを都合のいいように解釈して信じます』という感じです。でも好きは好きです。

全然関係ない人の言葉を聞きたくなる時あるんですよね。自分のパーソナルな部分を何にも知らない人に聞いてみたらどうなるかなという興味は私もあります」

しょんぼりしたときは…

占いは確かに「いいところどり」ができればいいのだろうけれど、依存してしまう人もいる。

多部「依存する気持ちは、私はあまりわからないけど、自分で答えを見つけにくい人もいるので、そういう人は依存するのかなとも思います。ただ、それで救われているのなら、それはそれでその人なりの正解だと思うので」

では多部さんがしょんぼりしたときはどうするのだろう。

多部「しょんぼりした時ですか。私は友達に話してその日でもう終わります。持ち越さないんです。ちょっと聞いてくれと連絡して、聞いてもらってふんふんって言って、はいもうこの話終わり（笑）」

名言の宝庫の『クロエマ』だが、多部さんの「持ち越さない」「その日で終わり」もなかなかの名言ではないだろうか。

インタビュー後編「多部未華子に聞くあこがれの人「現場にいるだけでテンションが上がりましたね」」では、多部さんに「あこがれの人」について聞く。

多部未華子（たべ・みかこ）

1989年1月25日、東京都生まれ。2002年デビュー、2005年公開の映画『HINOKIO』『青空のゆくえ』でブルーリボン賞新人賞を受賞。2009年NHK朝の連続テレビ小説『つばさ』ヒロインとなる。ドラマ『ツバキ文具店』（『私の家政夫ナギサさん』（2020）、『マイファミリー』（2022）、『対岸の家事〜これが、わたしの生きる道』『シャドウワーク』（ともに2025）、映画『君に届け』（2010）、『ピースオブケイク』（2015）、『アイネクライネナハトムジーク』(2019)、『空に住む』（2020）、『流浪の月』（2022）など出演作多数。そのほか読売演劇大賞新人賞を受賞した舞台『農業少女』（2010）など舞台俳優や声優としても幅広く活躍。NHK朝の連続テレビ小説『風、薫る』にも出演中。最新主演作が杉咲花さんとのW主演ドラマ『クロエマ』。

ヘアメイク／中野明海（Nakano Akemi）スタイリスト／Shino Itoi

インタビュー・文／新町真弓（FRaUweb） 撮影／安田光優ドレス furuta

イヤーカフ(両耳) Charlotte CHESNAIS

シューズ スタイリスト私物

問い合わせ先

furuta instagram@maisonfuruta

Charlotte CHESNAIS シャルロット シェネ 青山店 03-6433-5955

【後編】多部未華子に聞くあこがれの人「現場にいるだけでテンションが上がりましたね」