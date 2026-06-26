ついに量産モデルがお披露目へ

ジャガーは、ブランド再生の象徴となる新型電動GT『タイプ01（Type 01）』の発表日時と場所を明らかにした。

【画像】ジャガーらしい走りを見せたラグジュアリーな電動GT【ジャガー・タイプ01のプロトタイプを詳しく見る】 全32枚

先日開催された同社の投資家向け説明会において、ジャガー・ランドローバー（JLR）の最高商務責任者レナード・ホーニック氏は、タイプ01の発表会が10月にニューヨークで行われると伝えた。



モナコでデモ走行を行ったジャガー・タイプ01のプロトタイプ ジャガー

「非常に、非常に特別な方法でこのクルマを発表する予定です」とホーニック氏は述べたが、詳細については言及しなかった。

昨年コンセプトカーを初公開したのもマイアミだった。排出ガス規制の緩和や、ブランド再生に対する一部の評論家からの批判があるにもかかわらず、再び米国を発表の地に選んだことから、JLRが米国をタイプ01の主要市場と見なしていることがわかる。

JLRは最近、これまでEV専用だったEMAプラットフォーム（レンジローバー・イヴォークやヴェラールの後継モデルに採用予定）にハイブリッドモデルを追加することを決めたが、ジャガーに関しては電動化を維持する意向を改めて表明した。

「そう主張する理由は、ジャガーに求めているようなパフォーマンス特性は、電動パワートレインを通じてのみ実現できるからです」と、同社CEOのP・B・バラジ氏は投資家向け説明会で述べた。

新時代の幕開けを象徴するEV

最高出力1000psを超えるタイプ01は、高級EVメーカーとして新たな時代を切り拓くジャガーの象徴となる。コンセプトカーは『タイプ00』と呼ばれ、社内コードネーム『X900』でも知られていた。

同社によれば、タイプ01という名称には3つの重要な要素が込められているという。



モナコでデモ走行を披露したジャガー・タイプ01のプロトタイプ ジャガー

まず、「タイプ」という接頭辞は、1951年のル・マン24時間耐久レースで優勝した『Cタイプ』から始まり、『Dタイプ』、『Eタイプ』、『Fタイプ』と続く歴代モデルからの伝統を継承していることを表す。

これらのモデルは「力強い走りと洗練されて落ち着いた乗り心地を兼ね備えている」ことが特徴で、ジャガーは新型EVにもこうした特性を引き継ごうとしている。

一方、「0」はゼロ・エミッションのパワートレインを、「1」は「新時代の幕開け」を意味している。

先月モナコで開催されたフォーミュラEレースに先立ち、カモフラージュを施されたプロトタイプがサーキットに登場し、デモンストレーションが行われた。同車には先日、スウェーデンでAUTOCAR UK編集部が試乗している。

よりラグジュアリーなブランドに

タイプ01は2027年前半に市場投入される予定で、昨年12月のSUV『Fペイス』の生産終了以来、約1年半続いた生産休止期間に終止符を打つことになる。

ジャガーは全面的なブランディング刷新を進め、直近のモデルよりもはるかに高価格帯の、ラグジュアリー志向のEVを展開するブランドへと生まれ変わる。



モナコでデモ走行を披露したジャガー・タイプ01のプロトタイプ ジャガー

新型タイプ01の価格は、約12万ポンド（約2500万円）から、ハイスペックモデルでは15万ポンド（約3200万円）以上となる見込みだ。ジャガーはこの価格帯により、BMWやメルセデス・ベンツのようなプレミアムブランドと、ベントレーやアストン マーティンのようなラグジュアリーブランドとの中間に位置づけられると考えている。

今後登場するモデルの詳細についてはまだ公式に確認されていないが、以前から大型セダンと大型SUVがジャガー専用プラットフォーム『JEA』をベースに登場する可能性が示唆されていた。現在、これら2車種は『タイプ02』および『タイプ03』の名称で量産化される見通しだ。