近年は家賃補助や住宅手当など、福利厚生を充実させる企業が増えています。そのため、「持ち家を購入するより賃貸のほうが得」と考える方も少なくありません。しかし、こうした補助の多くは退職と同時に終了します。そのため、現役時代は問題なく支払えていた家賃が、老後には大きな負担となることもあります。本記事では、65歳男性の事例をもとに、定年退職後に住居費負担が重くのしかかり、故郷へのUターン移住を決断するまでの経緯について辻本剛士CFPが解説します。

「家賃補助があるから大丈夫」…長年住み続けた〈家賃30万円〉の都内賃貸

キョウスケさん（65歳・仮名）は、大手商社に勤務する会社員です。年収は1,200万円で、数年前に離婚し、現在は都内の2LDKマンションで一人暮らしをしています。

都心ということもあり、家賃は月30万円です。しかし、勤務先の福利厚生が充実しており、家賃の半額にあたる15万円を会社が負担してくれていました。そのため、実質的な自己負担は月15万円で、家計への負担はそれほど大きくありませんでした。

就職してからというもの、キョウスケさんはずっと賃貸暮らしです。妻がいたころ、40代後半には持ち家の購入を検討したこともあります。高年収ということもあって、郊外であれば十分手の届く価格帯の物件もありましたが、結局「家賃補助があるうちは賃貸のほうが得だろう」と、購入を見送ってきました。

また、キョウスケさんにとって、都心で暮らすこと自体に手放しがたい価値がありました。

休日は映画館に出かけたり、気になる飲食店を開拓したりするのが趣味。平日は会社帰りにスポーツジムへ立ち寄り、汗を流してから帰宅します。駅近のマンションということもあり、買い物や外食にも困りません。

「一人暮らしは気楽だし、都内はなにをするにも便利だ」

そんな生活にキョウスケさんは大きな満足を感じていました。

そして、迎えた定年退職の日。会社から受け取った退職金は2,000万円です。「これからは自分の時間を楽しみながら、のんびり暮らしていこう」と、キョウスケさんは第二の人生に期待を膨らませていました。

家賃だけで年金超え…退職後に突きつけられた“福利厚生終了”の現実

それから間もなくして、キョウスケさんが退職したことで、会社の福利厚生である家賃補助は終了しました。補助がなくなること自体は理解していたものの、月15万円から30万円へと倍増した家賃負担は想像以上でした。

「毎月30万円の家賃を払い続けるのは、思った以上に厳しい……」

一方で、受け取れる年金額は月18万円程度です。家賃だけで年金収入を上回り、キョウスケさんは資産を取り崩す生活が始まりました。

定年時には退職金2,000万円と貯金700万円を合わせて2,700万円あった資産も、年間約360万円の赤字によって急速に減少。わずか2年で2,000万円を下回ろうとしています。当初は十分だと思っていた退職金も、このペースなら10年足らずで底をつく計算です。

「このままでは老後を乗り切れないかもしれない」「こんなことなら、賃貸じゃなく持ち家にしておけばよかった」

キョウスケさんは初めて強い危機感を抱きました。

【CFPが解説】大企業の会社員ほど見落としがち…「福利厚生依存」のリスク

近年は人材確保や定着率向上を目的に、福利厚生を充実させる企業が増えています。

大企業では家賃補助や住宅手当を導入している企業も多く、会社の補助を活用しながら賃貸住宅で暮らしている方も少なくありません。しかし、忘れてはならないのが、こうした補助は永続するものではないということです。

多くの場合、家賃補助や住宅手当は退職と同時に終了します。そのため、現役時代は問題なく支払えていた家賃でも、退職後は全額自己負担となり、想定以上に家計を圧迫するケースがあります。

一方で持ち家の場合、住宅ローン完済後は住居費負担を抑えやすく、以下のような選択肢も検討できます。

・自宅を売却して老後資金を確保する

・都心から地方へ住み替える

・ダウンサイジングして生活費を抑える

また、三井住友信託銀行の調査では、60歳以降は持ち家のほうが賃貸よりも生活満足度が高い傾向が示されています（図表）。6点満点で評価した生活満足度は、60〜69歳では持ち家層が5.45であるのに対し、賃貸層は4.39となっており、持ち家層のほうが高い結果となりました。

この背景には、住居費負担の軽減や住まいに対する安心感に加え、住宅を資産として活用できることなども影響している可能性があります。

［図表］住居形態と年代別の生活満足度 出典：三井住友信託銀行「第41回あなたは賃貸派？持ち家派？ 生活満足度を高める住まいの選択とは」

もちろん、持ち家と賃貸のどちらが正解というわけではありません。しかし、賃貸を選択する場合は、家賃補助がなくなったあとも無理なく生活できるかを考えたうえで資産形成を行うことが大切です。

「このまま東京には住めない」資産2,000万円を切った65歳男性がとった「Uターン移住」という選択

資産が2,000万円を切ろうとしたころ、キョウスケさんはついに決断します。

「このまま東京に住み続けるのは難しい」

そこで選んだのは、故郷である島根県へのUターンでした。島根県には、高齢の母が年金月8万円で暮らす実家があります。持ち家のため、住居費負担はほとんどありません。

キョウスケさんは都内の賃貸マンションを解約し、実家へ戻ることを決意。東京での便利な暮らしは手放したものの、毎月30万円の家賃負担から解放されたことで、老後資金への不安は大きく軽減されました。

住宅に関する判断をする際は、現役時代だけでなく退職後の生活まで見据えることが重要です。特に家賃補助などの福利厚生を利用している場合は、その制度がなくなったあとの家計についてもきちんとシミュレーションしておきましょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP