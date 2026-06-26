スバル最安「4WDターボ」をラインナップするコンパクトSUV

スバルの登録車ラインナップにおいて、価格帯のボトムラインを担っているのがコンパクトSUV「レックス」です。

2025年10月16日に一部改良を実施し、さらなる進化を図りました。

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レックスという車名は、もともと1972年に登場した軽自動車に与えられたものです。3代目モデルまで使われた後、1992年登場の後継車種「ヴィヴィオ」にバトンタッチし、長らく使われない車名となっていました。

しかし2022年11月、スバルの登録車ラインナップを拡充する目的で、ダイハツ「ロッキー」のOEM車としてスバルブランドから販売することになり、およそ30年振りにこの車名が復活したのです。

過去の軽自動車のレックスとは直接的なつながりは一切ありませんが、「インプレッサ」が上級移行して270万円からという価格帯になっている現在、200万円を切る価格（ガソリン車「G」2WD）から購入できるレックスは、スバルラインナップになくてはならない存在になりつつあります。

デビュー当初のレックスは、ベースとなったロッキーに用意されていた4WDモデルやターボエンジンモデル、ハイブリッドモデルは設定されず、1.2リッター直列3気筒自然吸気（NA）エンジンを搭載する前輪駆動モデルのみというシンプルなラインナップでした。

しかし好調な販売を記録したこともあり、2025年6月にハイブリッドモデルが追加されています。

ハイブリッドユニットは「e-SMART HYBRID」と名付けられたダイハツ製のシステムで、エンジンで発電し100%モーターで走行するシリーズハイブリッドという、他のスバル車とは異なる仕組みを採用しています。

そのため燃費性能はスバルの乗用車の中でも頭ひとつ抜けた28km／Lという数値を実現しているのです。

また、ハイブリッドの上級グレード「Z HYBRID」は、ベースとなるロッキーのハイブリッド上級グレード「Premium G HEV」ではメーカーオプションとなっているアクセサリーコンセント（AC100V・1500W、非常時給電システム付）やブラインドスポットモニター（BSM）、リアクロストラフィックアラート（RCTA）が標準装備となっており、ここにスバルらしい安全などに対するこだわりが感じられます。

ハイブリッドモデル追加から約4か月後の2025年10月16日、レックスに待望の4WDモデルが追加されました。

搭載されるのはレックス初採用の1リッターターボエンジンで、これによりロッキーと同じパワートレイン構成が揃ったことになります。

4WDモデルには、路面状況に応じて前後輪の駆動力を自動制御する「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用。通常走行時は前輪駆動で燃費に優れた走りを実現し、発進時や滑りやすい路面では後輪に最適な駆動力が配分される仕組みです。

現行レックス初となるターボエンジンの採用により、軽自動車を除いたスバル車のなかでは最小の「4WDターボ」車となりました。

グレードは「G」と「Z」の2種類で、車両本体価格（消費税込）はG・4WDが218万7900円、Z・4WDが251万1300円。価格面でも、軽自動車を除くスバル車のなかで最安の4WDターボ車となっています。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmの5ナンバーサイズで、4WDターボの車両重量は1040kg〜1050kg。

エンジンは1リッター直列3気筒DOHC12バルブインタークーラーターボでレギュラーガソリンを使用し、カタログ燃費は17.4km／L（WLTCモード燃費）です。

エクステリアには切削加工とブラック塗装を組み合わせた17インチアルミホイールを装着。インテリアではシルバー加飾の本革巻きステアリングホイールや本革巻きシフトノブ、ドアアームレストへのソフトレザー調パッドの採用など、質感の高さも感じさせます。

さらに運転席・助手席のシートヒーター、フロントワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー、室内を素早く暖める補助ヒーターも装備され、冬のドライブに向けた快適装備も充実。スキーやスノーボードといった雪のレジャーにもぴったりの1台です。

兄弟車であるロッキーやライズには、すでに1リッターターボ4WDが用意されており、両車種ともに4WDモデルの販売状況が好調なようです。

これを踏まえると、レックスでも4WDモデルが販売の起爆剤になることが期待されます。

また、4WD（AWD）好きの多いスバルユーザーにとって、最安モデルであるレックスにも4WDが追加されたことは大きな意味を持つでしょう。

ハッチバックやワゴン、さらには中・大型SUVからの乗り換えが進む可能性も十分にあるのではないでしょうか。

単なるOEMモデルにとどまらない、スバルらしい立ち位置を確立した新型レックス。今後の販売動向にも注目していきたいところです。