出場2試合連続Vかかる金子駆大は22位発進 星野陸也71位、桂川有人125位
＜イタリアオープン 初日◇25日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドが終了した。「オーストリア・アルペン・オープン」で初優勝を飾り、出場2試合連続優勝かかる金子駆大は4バーディ・1ボギーの「68」でプレー。3アンダー・22位タイで滑り出した。
【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた
星野陸也は1アンダー・71位発進。桂川有人は2オーバー・125位タイと出遅れた。地元イタリア出身のエドアルド・モリナリが8アンダーで単独首位。7アンダー・2位にLIV選手のホアキン・ニーマン（チリ）がつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イタリアオープン 初日の結果
金子駆大が欧州初V テーラーメイド8本、タイトリスト4本、ピン、オデッセイの混合セッティング
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
＜速報中＞KPMG全米女子プロ リーダーボード
松山＆久常出場 PGA高額賞金大会のリーダーボード
【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた
星野陸也は1アンダー・71位発進。桂川有人は2オーバー・125位タイと出遅れた。地元イタリア出身のエドアルド・モリナリが8アンダーで単独首位。7アンダー・2位にLIV選手のホアキン・ニーマン（チリ）がつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イタリアオープン 初日の結果
金子駆大が欧州初V テーラーメイド8本、タイトリスト4本、ピン、オデッセイの混合セッティング
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
＜速報中＞KPMG全米女子プロ リーダーボード
松山＆久常出場 PGA高額賞金大会のリーダーボード