出場2試合連続Vかかる金子駆大（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜イタリアオープン　初日◇25日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドが終了した。「オーストリア・アルペン・オープン」で初優勝を飾り、出場2試合連続優勝かかる金子駆大は4バーディ・1ボギーの「68」でプレー。3アンダー・22位タイで滑り出した。

【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた

星野陸也は1アンダー・71位発進。桂川有人は2オーバー・125位タイと出遅れた。地元イタリア出身のエドアルド・モリナリが8アンダーで単独首位。7アンダー・2位にLIV選手のホアキン・ニーマン（チリ）がつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

イタリアオープン　初日の結果
金子駆大が欧州初V　テーラーメイド8本、タイトリスト4本、ピン、オデッセイの混合セッティング
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」　日本勢史上7人目の快挙
＜速報中＞KPMG全米女子プロ　リーダーボード
松山＆久常出場　PGA高額賞金大会のリーダーボード