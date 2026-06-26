6月26日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

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★第1位……魚座

今日は自分の意見をしっかりと表現する勇気が湧いてきます。遠慮せずに堂々と話すことで、予想以上に周囲から支持を得られるでしょう。自信を持って主張することで、あなたの言葉に重みが増し、説得力が格段にアップします。

★第2位……蟹座

心から「分かり合えた！」と感じられる日。コミュニケーションはあなたから積極的に動いて正解◎。その前向きな姿勢は、相手にとって「真剣に向き合ってくれているんだな」という証となり、二人の絆をさらに深く、強いものにしてくれます。

★第3位……蠍座

気になっているテーマにじっくりと取り組めるタイミング。どんな難題も、今日のあなたなら驚くほどスムーズに乗り越えられるはずです。自分の中にある確かな成長や変化を実感することで、「もっとやってみたい！」という前向きな意欲も自然と湧いてくる予感。

★第4位……射手座

仕事の中で、新たな目標やテーマを見つけられる日。その心の声に従い、実際に行動に移すことで、あなたは大きな飛躍の一歩を踏み出せるでしょう。情熱を持ちながらも、周りの意見や助言に耳を傾けることで、あなたは一人では成し遂げられない成功を手にできます。

★第5位……牡羊座

相手の魅力を再発見できる日。いつもは見落としていたような小さな長所や、ふとした優しさに気づく場面があるかも。それを見つけたら、ためらわず言葉にして伝えると吉。ちょっと大げさなくらいの褒め言葉が、恋の距離をぐっと近づけてくれるでしょう。