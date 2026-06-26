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台風第7号は、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近していて、あす27日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、27日は台風第8号が東日本太平洋側にかなり接近するでしょう。南西諸島では、暴風に厳重に警戒し、東日本太平洋側でも暴風に警戒してください。南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。沖縄地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第7号は、きょう26日午前4時には久米島の北北西にあって、1時間に約20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は40mで中心の南東側110キロ以内と北西側75キロ以内では風速25m以上の暴風となっています。

台風第7号は、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近しています。台風第7号は、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、あす27日には西日本太平洋側や東日本太平洋側に接近するでしょう。また、台風第8号が日本の南を北上しています。台風第8号の進路はこれまでの予想より西よりとなり、あす27日は東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その後、2つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

さらに、前線が、東シナ海から西日本や東日本太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、ほとんど停滞しています。

台風第7号と台風第8号が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、あす27日にかけて、南西諸島と西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［風の予想］

南西諸島では、猛烈な風が吹くでしょう。

きょう26日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 25m（35m）

沖縄地方 30m（40m）

あす27日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 23m（35m）

関東甲信地方 25m（35m）

東海地方 23m（35m）

近畿地方 23m（35m）

四国地方 23m（35m）

［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

きょう26日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 7m うねりを伴う

沖縄地方 7m うねりを伴う

あす27日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 5m うねりを伴う

沖縄地方 5m うねりを伴う

関東甲信地方 6m うねりを伴う

東海地方 6m うねりを伴う

近畿地方 6m うねりを伴う

四国地方 5m うねりを伴う

［雨の予想］

南西諸島、西日本や東日本太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

きょう26日6時から27日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 150mm

東海地方 200mm

近畿地方 200mm

中国地方 100mm

四国地方 200mm

九州北部地方 120mm

九州南部・奄美地方 180mm

沖縄地方 200mm

その後、あす27日6時から28日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 200mm

東海地方 300mm

近畿地方 100mm

東北地方 100mm

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

［防災事項］

南西諸島ではきょう26日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。東日本太平洋側でも、暴風に警戒してください。また、南西諸島ではきょう26日は、西日本太平洋側と東日本太平洋側ではあう27日は、大しけとなるでしょう。うねりを伴う高波に警戒してください。

南西諸島と西日本ではきょう26日は、東日本太平洋側ではあす27日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

台風第7号(メーカラー)

6月26日6時45分発表

26日06時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 久米島の北約100km

中心位置 北緯27度10分 (27.2度)

東経126度50分 (126.8度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 南東側 110 km (60 NM)

北西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)

北西側 220 km (120 NM)

26日07時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 久米島の北約120km

中心位置 北緯27度25分 (27.4度)

東経126度55分 (126.9度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 南東側 110 km (60 NM)

北西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)

北西側 220 km (120 NM)

26日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西南西約80km

予報円の中心 北緯28度10分 (28.2度)

東経128度40分 (128.7度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

27日06時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 種子島の東約140km

予報円の中心 北緯30度20分 (30.3度)

東経132度25分 (132.4度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

28日03時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 関東の東

予報円の中心 北緯36度05分 (36.1度)

東経143度50分 (143.8度)

進行方向、速さ 東北東 55 km/h (30 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

台風第8号(ヒーゴス)

2026年06月26日04時05分発表

26日03時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯22度30分 (22.5度)

東経133度35分 (133.6度)

進行方向、速さ 北北西 35 km/h (20 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北東側 220 km (120 NM)

南西側 110 km (60 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯26度50分 (26.8度)

東経133度50分 (133.8度)

進行方向、速さ 北 40 km/h (22 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

27日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東海道沖

予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)

東経136度30分 (136.5度)

進行方向、速さ 北北東 55 km/h (31 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

28日03時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯39度50分 (39.8度)

東経150度25分 (150.4度)

進行方向、速さ 北東 60 km/h (33 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)