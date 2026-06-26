千昌夫、“本名記載”のヘリコプター操縦士免許証を公開しファン仰天「初めて知りました」「2度驚き」
歌手の千昌夫（79）が25日、自身のインスタグラムを更新。「ヘリコプターライセンスです」と免許証を公開した。
【写真】「2度驚き」千昌夫が公開した“本名記載”の操縦士免許証
ひとつ前の投稿で、「ヘリコプター技量維持のため時々40数年前にライセンス取得。脳劣化防止フライト #ヘリコプターライセンス #回転翼機免許」とつづり、空撮写真を投稿していた千。
この日は、「これが僕達の時代のヘリコプターライセンスです。今はクレジットカードサイズ。#ヘリコプターライセンス #ベル206 #ジェットヘリコプター」と手帳型で顔写真付きの免許証を投稿した。そこには「氏名 阿部健太郎」と本名も記されている。
この免許証に、「凄いですね」「かっこいいです」「免許だけど、本名見て、さらに、びっくりした（笑）」「本名初めて知りました」「お名前…健太郎さんなのですね 2度驚きました」「本籍が岩手ではなく神奈川なんですね」などの声が寄せられている。
【写真】「2度驚き」千昌夫が公開した“本名記載”の操縦士免許証
ひとつ前の投稿で、「ヘリコプター技量維持のため時々40数年前にライセンス取得。脳劣化防止フライト #ヘリコプターライセンス #回転翼機免許」とつづり、空撮写真を投稿していた千。
この日は、「これが僕達の時代のヘリコプターライセンスです。今はクレジットカードサイズ。#ヘリコプターライセンス #ベル206 #ジェットヘリコプター」と手帳型で顔写真付きの免許証を投稿した。そこには「氏名 阿部健太郎」と本名も記されている。
この免許証に、「凄いですね」「かっこいいです」「免許だけど、本名見て、さらに、びっくりした（笑）」「本名初めて知りました」「お名前…健太郎さんなのですね 2度驚きました」「本籍が岩手ではなく神奈川なんですね」などの声が寄せられている。