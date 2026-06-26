「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

サッカー日本代表のスタメンが発表され、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ堂安律（２８）＝Ｅフランクフルト＝らが名を連ねた。４−０で大勝したチュニジア戦から３人変更。ターンオーバー（大幅な先発入れ替え）は敢行しなかった。

チュニジア戦からは、ＭＦ前田大然（セルティック）、ＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）、ＤＦ菅原由勢（ブレーメン）が新たに入った。菅原が右ウイングバックに入り、堂安が久保不在の右シャドーに入るとみられる。

３試合連続スタメンは、ＦＷ上田、ＭＦ鎌田、ＭＦ中村、ＭＦ堂安、ＤＦ伊藤、ＧＫ鈴木彩の６人。決勝トーナメント１回戦は中３日後に実施される中、森保監督は大胆な入れ替えに着手しなかった。

世界ランキング１６位の日本はＦ組の１位抜けをかけて、同３６位のスウェーデンと対戦する。１位抜けなら同６位のモロッコ、２位抜けなら同５位のブラジル。スウェーデンに敗れ、３位抜けとなった場合は高確率で優勝候補筆頭のフランス、ノルウェーなどが入ったＩ組１位との対戦枠に割り振られる。

現在２位の日本は勝ち点４で並ぶオランダと得点差で順位を争っている。大量得点が１位抜けの鍵を握るとみられるが、森保一監督（５７）は「あくまでも勝負に徹するスタンスで明日の試合に挑む。１位通過を目指す気持ちはあるが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩してチームのやっていることがバラバラになることの方がリスクがある」と慎重な姿勢を示していた。

スタメンは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）

▽ＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）、板倉滉（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）

▽ＭＦ菅原由勢（ブレーメン）、堂安律（Ｅフランクフルト）、田中碧（リーズ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、前田大然（セルティック）、中村敬斗（スタッド・ランス）

▽ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）