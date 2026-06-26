宇佐美なお“アクセル全開”の美ボディ再び…宇佐美なお、グラビアファンの度肝を抜いた未公開カット解禁
グラビアアイドルの宇佐美なお（27）のデジタル限定写真集『U〜Another Edition〜』が、25日から配信を開始した。
【別カット】ピンヒールで“美脚ライン”披露の宇佐美なお
同作は、2026年2月に発売された1st写真集『U』のアザーエディション。写真集本編には収録されなかった未公開カットをふんだんに掲載し、新たな魅力を凝縮した1冊となっている。
宇佐美は、1st写真集『U』で大胆な表現に挑戦し、グラビアファンの注目を集めた。本作では、その撮影で生まれた数々の秘蔵ショットを厳選。写真集とは異なる表情や雰囲気を楽しめる内容に仕上がった。
現在も好調なセールスを記録している『U』と見比べることで、宇佐美の多彩な魅力をより深く味わえる作品となりそうだ。
宇佐美なおは1998年11月8日生まれ、東京都出身。身長168センチ。K-1ラウンドガールやレースクイーンとして活躍する一方、心霊やオカルト好きとしても知られ、YouTubeなどで心霊スポットを紹介する活動も行っている。グラビア界で存在感を高める中、さらなる飛躍が期待される。
【別カット】ピンヒールで“美脚ライン”披露の宇佐美なお
同作は、2026年2月に発売された1st写真集『U』のアザーエディション。写真集本編には収録されなかった未公開カットをふんだんに掲載し、新たな魅力を凝縮した1冊となっている。
宇佐美は、1st写真集『U』で大胆な表現に挑戦し、グラビアファンの注目を集めた。本作では、その撮影で生まれた数々の秘蔵ショットを厳選。写真集とは異なる表情や雰囲気を楽しめる内容に仕上がった。
宇佐美なおは1998年11月8日生まれ、東京都出身。身長168センチ。K-1ラウンドガールやレースクイーンとして活躍する一方、心霊やオカルト好きとしても知られ、YouTubeなどで心霊スポットを紹介する活動も行っている。グラビア界で存在感を高める中、さらなる飛躍が期待される。