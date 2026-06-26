貴乃花＆河野景子の次女・白河れい、『FLASH』で魅せる美麗グラビア！インタビューでは葛藤も語る

レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売

女優・白河れいが『FLASH』で魅せた24歳の肖像

女優の白河れいが6月23日(火)発売の『FLASH』に登場し、しなやかなグラビアを披露した。

貴乃花光司氏と河野景子さんの次女として知られる彼女。同誌のインタビューでは「家庭環境を考えると、なかなか踏み出せなかった」と、女優業に挑むまでに抱えていた葛藤を赤裸々に明かしている。

【プロフィール】

白河れい（しらかわ・れい）

24歳 2002年4月18日生まれ 東京都出身 T165 2023年、昼のバラエティ番組『ぽかぽか』レギュラーとして芸能界デビュー。その後、舞台や映画を軸に活動し、6月28日スタートの連続ドラマ『勿忘草の咲く町で～安曇野診療記～』（NHK BS）にレギュラー出演が決定。

そのほか最新情報は、公式Instagram（@rayshirakawa）にて

【クレジット】

白河れい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)