失敗してもすぐ立ち直る！脳の休ませれば心が折れない「粘り強い子」が育つ【子ども脳疲労】

うまくいかないときも、すぐ立て直せるようになる

余裕があると崩れにくい

どれだけ準備をしていても、うまくいかないことはあります。テストで思うような点が取れなかったり、友だちとのやり取りで行き違いがあったり、習い事の本番でミスをしたりすることもあるでしょう。そうした出来事のあと、長く引きずってしまう子もいれば、比較的早く気持ちを切り替えられる子もいます。

もちろん性格による違いもありますが、それだけではありません。脳が十分に休まり、心に余裕がある状態では、感情の揺れに影響されにくくなります。悔しさを感じ、落ち込むことはあっても、それが長く続くことはないのです。失敗しても「終わりだ」と極端に受け止めるのではなく、「次はどうすればプラスになるだろう」と考える余地が生まれれば、失敗が貴重な経験の一部として取り込まれ、子どもの精神的な成長へとつながっていきます。

一方で、疲れが強く出ているときは、小さな失敗でも大きな衝撃となります。気持ちが大きく揺れ、立ち直るまでに時間がかかります。自分を責め続けたり、周囲に当たったりすることもあります。余裕がなく、出来事を柔軟に受け止めることが難しくなるのです。

失敗というのは、避けては通れないものです。生きていくうえで、誰もが経験します。しかし、脳が休まり、余力が保たれていれば、その経験に押しつぶされることは少なくなります。失敗しても終わりではないという感覚が育つと、挑戦へのハードルも下がっていくはずです。

立て直しがきくということは、安心して試せるということでもあります。脳を休ませ、心に余裕が生まれれば、たとえうまくいかなくてもあきらめない粘り強さが育っていきます。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。