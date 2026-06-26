佐賀県唐津市に、海洋プラスチック専門の施設がオープンしました。地球規模の課題となっている海洋プラスチック問題について、体験しながら学ぶことができる世界初の施設です。

佐賀県唐津市に6月7日にオープンしたのは「世界海洋プラスチックプランニングセンター」愛称「PLA PLA」です。



◼荒木健太郎記者

「施設の中心には、このような地球のモニュメントが置いてあり、海流やゴミの流れが一目で分かります。」





こちらは直径1.2メートルの「OCEAN SPHERE（オーシャン スフィア）」です。海流や風の動きのほか、海に捨てられた海洋プラスチックゴミがどのように流れているのかを確認することができます。

ほかにも、国の内外から流れ着いたペットボトルなどのゴミや、プラスチックを細かく粉砕する機械なども展示されていますが、それだけではありません。



こちらの施設では、近くの海岸で回収した海洋プラスチックゴミから再生プラスチックを製造していて、回収から分別、再生までの一連の流れを体験しながら学ぶことができる世界初の施設です。

ここで製造された再生プラスチックを使った、キーホルダー作りなども体験できます。



◼子ども

「楽しい。いつもの工作より細かいところまでできるから。」

■保護者

「家族でよく釣りをするのですが、砂浜でよくゴミが転がっているので、自分たちがゴミを出さないようにというのを考えて感じてもらえたら。」

海の生態系や環境に深刻な影響を及ぼし、地球規模の課題となっている海洋プラスチック。



国際的な研究機関によりますと、このまま流出が続くと2050年には世界の海洋プラスチックの重量は8.5億トン以上となり、海に生きる魚の重量を超えると予測されています。



施設がある唐津市の波戸岬は、狭く入り組んだ地形で、海流や季節風などの影響により、多くの海洋ゴミが流れ着くといいます。



◼PLA PLA・先崎哲進 理事

「日本海に入ってくる入り口、この入り口で、この美しい海を見ながら、こういった問題を実際に知ってもらいたい。」

施設には、カフェも併設されています。



テーブルや椅子には、再生プラスチックが使用され、提供されるメニューにもこだわりがあります。



◼荒木記者

「それでは、いただきます。魚とノリの風味がとてもマッチしていて、それに野菜の甘酸っぱさも加わって、とてもおいしいです。」



こちらは、規格外などで市場に出回らなかった未利用魚と、地元の有明海のノリが使われた「フィッシュサンド」です。



環境に配慮したものや、地元の食材を使用したものなどが楽しめます。



◼PLA PLA・先崎理事

「海の先にそういった問題があるし、つながっているということを知った中で暮らしていけるような、そういったものをこの施設から発信していきたいと思っています。」



地球の環境について理解を深めることができる「PLA PLA」は、入館は無料で、有料の体験プログラムは事前の予約が必要です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月8日午後5時すぎ放送