【大谷翔平・一問一答】今季8勝目＆マルチ安打で投打に躍動 「（人生設計シートに内容は）もう全部忘れた」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月24日(日本時間25日) ミネソタ・ツインズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ターゲット・フィールド＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回89球を投げ5安打3失点(自責2)、8奪三振、2四球で今季8勝目を挙げた。

打っても5打数2安打1打点と投打に活躍し、同一カード3連勝に貢献した。ドジャースはレギュラーシーズン半分の81試合を消化し、貯金を23とした。

大谷は初回から160キロ超を連発した。先頭マーナックに対して、初球いきなり160キロの速球で投ゴロに打ち取ると、この回160キロ超を5球マークして無失点に抑える上々のスタートを切った。

しかし、ベッツの通算300号となる今季9号ソロで先制点をもらった2回に、まさかの展開が待ち受けていた。

先頭の5番カラティーニに158キロの速球を右前打されると、1死後スプリットを7番リー、8番グレイに連打され1死満塁のピンチを招いてしまう。

ここで大谷は9番クライドラーに対し、自己最速タイ101.7マイル(約163.7キロ)の速球を投げ込んだが、サイン違いか、シュート回転して三塁寄りに外れた球をラッシングが捕球できず、捕逸で同点に追いつかれてしまった。

プライヤー投手コーチがマウンドに向かうと、大谷が珍しく厳しい表情を浮かべラッシングに強い口調で話しかける場面も見られた。輪が解けて、再びクライドラーに対するも、101.4マイル(約163.2キロ)速球を詰まりながらも中前に運ばれ、2点の勝ち越しを許す形となった。

それでも3回、リアル二刀流の真価を見せつける。無死二塁からツインズのエース・ライアンの宝刀ナックルカーブを中前に弾き返した。自らのバットで「投手大谷」を援護し1点差に詰め寄ると、マンシーの右前適時打、コールの右犠飛で一気に逆転に成功。大谷の一打が、逆転劇へと導いた格好だ。

3回以降は1安打無失点で乗り切り、6回3失点で今季10度目のクオリティースタート。救援陣が1点のリードを守り切り、大谷は8勝目を手にした。この日速球の平均球速は、99.8マイル(約160.6キロ)。100マイル(約160.9キロ)超え16球は、今季最多。

左ひざの違和感、右手中指のマメという不安を全く感じさせない内容だった。規定投球回には1回1/3届かず、防御率は1.58となった。

試合中、ベンチでラッシングと肩を組んで長時間会話を続けたロバーツ監督は、この異例の行為を含めて状況を説明。

「序盤は少し息が合っていなかった。お互い、フラストレーションを感じていた。(ラッシングには)感情に振り回されないように、自分の仕事を見失わないように、と伝えた。

彼は感情を表に出すタイプだが、時には一歩引いて冷静になる必要がある。我々はいい関係を築けているので、少し話しただけ。そして3回以降は本当に素晴らしかったと思う」と指揮官は今後に不安がないことを強調した。

＜大谷翔平 一問一答＞

ーー2回はどういう状況だったのですか？

全体的に1イニング目もそうでしたけど、迷いながら投げていた感じはあったので、それが球の質的に出てたのかな、と思います。

ーーその後はいい投球でした

自分で組み立てだったり球種の選択であったりとかっていうのをまずやってみようというのが、いい投球の一つの要因だったのかなと思います。

ーーラッシングと合っていなかった感じですか？

ゲーム前にもいろいろミーティングもしますし共有はするんですけど、ゲームの中で組み立てだったりとかも変わることもありますし、バッターの反応だったりとか、どういう感覚で打席に立っているのか、それによって配球もまた変わってくるので。

一つということでなくて、まずコミュニケーションをしっかり取りながら、やらないといけなのかなと。前回もそうでしたけど。

ーーパスボールはサインミスですか？

変化球と真っ直ぐ(のサイン)が出たんですけど、僕は最後の球種をチョイスというか、だろうなと思ったんですけど。

ラッシング的には最初のオフスピードのサイン(の球)がくると思ってたという感じだった。

ーー2回の投球から3回の打席に、切り替えがうまくいった？

それは全く関係ないですかね。自分の中でやることというのは決まっているので。

メンタルがどうのということもないですし、自分のやることやって打てる時もあれば打てない時もあるので、そこは関係ないと思います。

ーー3回から自分でサインを出すようになって、いい投球になったのですか？

今後もラッシングとは組むこともあると思うので、言葉で説明するのももちろん大事ですけど、自分のピッチングはこうだというところをゲームの中でコミュニケーションをとるという意味でもいい試合になったのかなと。

お互いのいいところをバッテリーとして今後やった時にまたやっていければ、そういういいきっかけになる試合になったんじゃないかなと思います。

ーーABSチャレンジの考え方について

自信がある時はもちろんやりますし、あとはシチュエーションによってどのシチュエーションでやるべきかどうかというのが一番。

ミスするかしないかよりはどこで使うかというのが大事だとは思うので、2つあるチャレンジをどういうところにチームとして、どういうところで使っていこうということを共有できていれば、積極的に使っていいんじゃないかなと思っています。

ーー今日は球速が出ていました

今日はシンカーが良かったかなと思うので、そこがいい感覚で投げられていればまたちょっと違うピッチングの組み立てもできるんじゃないかなとは思います。

ーー緩急の重要性について

持っているのは使うべきですし、混ぜていった方が単純に打ち取りやすいとは思うので。

三振も増えるし、バットに当たらないということはそれだけ失点率は下がると思うので、重要なことではありますけど、日によっていい球種悪い球種あるのも野球なので、そこの見極めが大事かなと思います。

ーー2人目の子供が産まれていかがですか？

いやもう可愛いですね。

ただすぐ遠征にこうやって来なきゃいけないとかということもあるので、心配な部分が、その方が多いかなと思います。

ーー男の子ですか？

はい。

ーー将来的に自身のプレーを見てもらって野球に興味を持ってもらいたいですか？

うーん、どうなんですかね。どこまでできるかわからないですよね。

まずこの契約が切れるまでしっかり頑張りたいと思っていますし、子供たちの将来は自分たちで決めればいいと思うので、はい。

自分の仕事をしっかり頑張りたいなと思っています。

ーー生活の中で変化は出てきましたか？

うーん、やっぱり一人より二人の方が倍以上もちろん大変なんじゃないかなと思うので。

それこそ球場と家は分けてというか、感覚的にはそういう感じではあるので、はい。

両方頑張る必要はないとは思いますけど、楽しみながらみんなで過ごしたいなと思っています。

ーー高校の時に書いたシートは今でも気にするものですか？

いや、もうまったくないですね。もう全部忘れたので、えへへ（笑）

高校生の時に書いてることなんで、埋めようと思って書いているのもありますし。

(ちなみにその人生設計シートには「31歳 二人目の子供が生まれる」と記されている)

テレ東リアライブ編集部