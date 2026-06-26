ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、６年連続６度目のオールスター出場を決めた。ファン投票（１次）の最終結果が発表され、ナ・リーグＤＨ部門で３３４万１２５７票で、自身初の両リーグ最多得票での選出となった。ア・リーグはＥ・クレメント二塁手（ブルージェイズ）が３２３万２９３２票の最多得票で選出された。

これまで２３年（エンゼルス）、２５年（ドジャース）にそれぞれのリーグ最多得票はあったが、ついにＭＬＢ全体でトップに。日本人選手ではイチロー（マリナーズ）以来２人目の快挙となった。ナ・リーグＤＨ部門でノミネートされていた大谷は、２２日（同２３日）の第２回中間発表でも２位以下に大差をつけていた。

今年のオールスターは７月１４日（同１５日）にフィラデルフィアのシチズンズバンクパークで行われる。スタメン野手が決まる最終投票の結果や、選手間投票などで決まる投手と控え野手を含めた出場全選手は７月４日（同５日）に発表される予定となっている。

大谷は２１年にオールスターに初出場。投手は選手間投票５位、ＤＨはファン投票で選出され、史上初めて「１番・投手兼ＤＨ」のリアル二刀流で臨んだ。打者としては２打数無安打に終わるも、投手としては１回無安打無失点で勝利投手。メジャーの歴史に残る一日となった。同年はホームランダービーにも出場したが、２２年以降は投手の登板とともに体力面などを考慮して実現していない。

今季は開幕から二刀流でフル稼働し、打者としては７３試合で打率２割９分５厘、１７本塁打、４６打点。投手としては１３試合で８勝２敗、防御率１・５８。投打ともにリーグ上位の成績を残している。左膝の炎症や右手中指のマメの問題も抱えており、実現するかどうかは不透明だが、５年ぶりとなる二刀流出場への夢も膨らむばかりだ。

今月２０日には真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表。２４日（同２５日）の試合後には長男であることを公表し「いや、もうかわいいですね」とパパの顔ものぞかせた。試合前恒例のレッドカーペットショーに真美子夫人と登場した２４年には球宴初アーチを記録しているが、２年ぶりの本塁打にも期待がかかる。

◆ＭＬＢ球宴のファン投票 ファン投票は先発野手を決めるために２段階に分けて行われる。１次投票の各ポジション上位２人（外野は６人）が最終投票に進出し、票はリセットされて決選投票が行われる。１次投票でリーグ１位の投票を得た選手は最終投票に進まずスタメンが決定する。最終投票は米東部時間で２９日午後０時（日本時間３０日午前１時）から７月２日午後０時（同３日午前１時）まで。結果は４日午後７時３０分（同５日午前８時３０分）に米スポーツ専門局「ＦＯＸ」の番組内で発表。同日中に選手間投票やＭＬＢ機構の推薦で決まる投手、控え野手も明らかになる見込みだ。