◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第３戦 エクアドル２―１ドイツ（２５日、ニューヨーク／ニュージャージー競技場）

北中米Ｗ杯の１次リーグで、２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、第３戦のスウェーデン戦（日本時間２６日午前８時キックオフ）を前に、３大会連続の決勝トーナメント進出が決まる可能性があったが、決まらず。この日行われたＥ組のエクアドルードイツで、エクアドルが勝利して勝ち点を４に伸ばしたため。

今大会は各組上位２チームに加え、各組３位のうち全１２組中、成績上位８チームが決勝Ｔに進むレギュレーションとなっている。

日本代表は第１戦のオランダ戦で２―２で引き分け、第２戦のチュニジア戦に４―０で勝利。スウェーデン戦は、結果次第でＦ組の１位から３位までの可能性があり、決勝トーナメントのブロックを考慮して戦う一戦となりそうだ。

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる