今、我が家はサッカーW杯の話題で持ち切り。元実業団のサッカー選手だった夫をはじめ、家族全員がひいきチームの勝敗に一喜一憂しています。連日、フィールドで躍動するカラフルなウエアに身を包んだ戦士たちをテレビで応援していたら、以前、Jリーグのヴェルディ川崎のユニホームをデザインした時のことを思い出しました。

Jリーグが開幕して3年目、1995年でした。当時、ヴェルディは、三浦知良選手、ラモス瑠偉選手、北沢豪選手、武田修宏選手らを擁する、まさにスター軍団。その大切なユニホームをデザインするのですから、私も珍しく緊張気味。クラブからのリクエストは、まずはチームカラーの「緑色」を使うことが大前提。それもゲーム中、選手も観客も瞬時に敵か味方か判断できるインパクトのある緑にしてほしいとのことでした。ちなみにヴェルディは、ポルトガル語で「緑」という意味だそうです。

当初、なかなかその色が見つからず腐心していましたが、なんと気分転換に入った劇場でドンピシャのグリーンを発見したのです。それは避難口誘導灯、ひらたく言えば、非常口の案内。あの緑色でした。目に入った瞬間、「あった」と心の中で思わず声を上げました。それで出来上がったのが、あの鮮烈なカラーのユニホーム。その時は、選手たちが移動時に使うラッピングバスもデザイン。ある日、パリで仕事を終え日本に戻ってきたら、空港にそのバスが止まっていました。すると、クラブの関係者の方が「お迎えに来ました」と乗せてもらったことがあります。道路を走っていると、選手が乗っているのかと、多くの人が振り返ってまさに注目の的。ヴェルディ人気の凄さを身をもって感じました。

現在は、J3のFC大阪のユニホームを手がけています。今年がクラブ創設30周年。かつてゴールキーパーとして活躍した近藤祐輔社長は、爽やかな熱血漢。こちらも自軍の選手が一目で識別できるように、太い縦のストライプを使用しました。全体の色はチームカラーのブルー。立体感を出すためにグラデーションを施す工夫がこらしてあります。昨シーズンから私がデザインしたウエアに袖を通したチームは、昨季はJ2昇格へあと一歩。今季も大いに期待が持てそうです。

サッカーつながりでもう一人。パリで偶然、知り合った選手が、フランスW杯の優勝メンバー、当時はパリ・サンジェルマンのゴールキーパーだったベルナール・ラマ選手。明るくてとってもいい人で、私のパリコレのショーにモデルで出てもらいました。95年6月、チームが来日した時、そのお礼にとおしゃれな椅子をわざわざ持ってきてくれました。とっても座り心地が良くて、今でも大切に使っています。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。