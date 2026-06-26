◇W杯北中米大会1次リーグE組 キュラソー 0―2 コートジボワール（2026年6月25日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグE組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、初出場のキュラソーはコートジボワールに敗れ、勝ち点1の4位で敗退が決まった。

コートジボワールにボールも地域も支配されたが、シュート数では上回った。隙を突かれて2失点も5バックでしっかり守り、個性型な髪型のMFチョン（シェフィールドU）を経由してのカウンターで相手ゴールに迫った。

カリブ海の島国は人口約15万8000人でW杯出場国史上最少。W杯デビューとなった初戦のドイツ戦は1―7の大敗も、MFコメネンシア（チューリヒ）が一時同点に追いつく歴史的初得点をマークした。国外在住選手の招集に尽力した元オランダ代表指揮官のアドフォカート監督は、国歌を歌い上げる選手たちの姿に涙した。

エクアドルとの第2戦は0―0で引き分け。記念すべき勝ち点1をもぎとり、GKローム（マイアミ）は90分間における大会最多の15セーブをマークした。カリブ海のような鮮やかな青をまとったサポーターも陽気な応援を繰り広げ、チームを盛り立てた。W杯におけるキュラソーの歴史をこれから積み上げていく。

＜E組順位表＞

(1)ドイツ 勝ち点6（2勝1敗）得点10 失点4 +6

(2)コートジボワール 勝ち点6（2勝1敗）得点4 失点2 +2

(3)エクアドル 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点2 失点2 0

(4)キュラソー 勝ち点1（1分け2敗）得点1 失点9 -8