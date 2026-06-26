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気象台は、26日午前7時04分に、レベル４土砂災害危険警報を上牧町、王寺町に発表しました。

北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル４土砂災害危険警報

■奈良市東部
●レベル４土砂災害危険警報

■大和郡山市
●レベル４土砂災害危険警報

■天理市
●レベル２土砂災害注意報

■橿原市
●レベル２土砂災害注意報

■桜井市
●レベル２土砂災害注意報

■五條市北部
●レベル２土砂災害注意報

■御所市
●レベル２土砂災害注意報

■生駒市
●レベル４土砂災害危険警報

■香芝市
●レベル２土砂災害注意報

■葛城市
●レベル２土砂災害注意報

■宇陀市
●レベル２土砂災害注意報

■山添村
●レベル２土砂災害注意報

■平群町
●レベル４土砂災害危険警報

■三郷町
●レベル４土砂災害危険警報

■斑鳩町
●レベル４土砂災害危険警報

■高取町
●レベル２土砂災害注意報

■明日香村
●レベル２土砂災害注意報

■上牧町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■王寺町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■河合町
●レベル２土砂災害注意報

■大淀町
●レベル２土砂災害注意報