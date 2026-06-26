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気象台は、26日午前7時04分に、レベル４大雨危険警報を平群町、三郷町に発表しました。

北部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル４大雨危険警報

■奈良市東部
●レベル３大雨警報

■大和高田市
●レベル３大雨警報

■大和郡山市
●レベル４大雨危険警報

■天理市
●レベル３大雨警報【発表】

■橿原市
●レベル２大雨注意報

■桜井市
●レベル２大雨注意報【発表】

■御所市
●レベル２大雨注意報

■生駒市
●レベル４大雨危険警報

■香芝市
●レベル３大雨警報

■葛城市
●レベル３大雨警報

■山添村
●レベル２大雨注意報

■平群町
●レベル４大雨危険警報【発表】

■三郷町
●レベル４大雨危険警報【発表】

■斑鳩町
●レベル３大雨警報

■安堵町
●レベル３大雨警報

■川西町
●レベル２大雨注意報

■三宅町
●レベル２大雨注意報

■田原本町
●レベル２大雨注意報

■上牧町
●レベル３大雨警報

■王寺町
●レベル３大雨警報

■広陵町
●レベル３大雨警報【発表】

■河合町
●レベル３大雨警報【発表】