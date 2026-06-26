◇W杯北中米大会1次リーグE組 コートジボワール 2―0 キュラソー（2026年6月25日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグE組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、コートジボワールがキュラソーを2―0で破って勝ち点を6に伸ばし、同組2位で初の決勝トーナメント（T）進出を決めた。決勝T1回戦ではI組2位（フランスかノルウェー）と対戦する。

コートジボワールは前戦からスタメン4人を変更し、FWペペ（ビリャレアル）が第1戦以来の先発復帰。前半7分、敵陣深くでボールを奪ったMFのY・ディオマンデ（ライプチヒ）からパスを受けたペペが、左足ワンタッチで先制ゴールを突き刺した。

その後はキュラソーの堅守にゴールが遠かったが、後半19分にペペが追加点。MFサンガレ（ノッティンガム・フォレスト）の縦パスをペナルティーエリア右で受けて一人をはがすと、冷静に左足でコースを狙ってシュートを打ち込んだ。初の1大会2勝で1次リーグを突破した。

コートジボワールはW杯初出場の2006年ドイツ大会から3大会続けて1次リーグ敗退。18、22年大会はアフリカ予選で敗退し、今回は3大会ぶりの出場となった。初戦でエクアドルを1―0で破り、第2戦はドイツに1―2で逆転負けしていた。

＜E組順位表＞

(1)ドイツ 勝ち点6（2勝1敗）得点10 失点4 +6

(2)コートジボワール 勝ち点6（2勝1敗）得点4 失点2 +2

(3)エクアドル 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点2 失点2 0

(4)キュラソー 勝ち点1（1分け2敗）得点1 失点9 -8