ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「嫁のくせに何座ってるんだ」嫁に義父が激怒…つわりでツライだけで… 「嫁のくせに何座ってるんだ」嫁に義父が激怒…つわりでツライだけですけど!? 子どもの名前まで決めようとする夫の反応は？ 「嫁のくせに何座ってるんだ」嫁に義父が激怒…つわりでツライだけですけど!? 子どもの名前まで決めようとする夫の反応は？ 2026年6月26日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「嫁のくせに」という言葉、令和に聞くとは思いませんでしたよね…。しかもこれ、結婚して初めての年越しの出来事なのです。義父の価値観はこれだけにとどまらず、妊娠報告の場でもさっそく暴走が始まります。みゆきさんの状況、これからどうなっていくのか…続きが気になりますね。>>【まんが】理想にこだわる義父(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】理想にこだわる義父 「愛してるんだぁぁぁ！」泣いて許しを乞う夫…謎すぎる例え話にドン引き…【裏切りには代償を Vol.149】 「訴えてやる！」泣き叫ぶミオンに冷静な一撃…あなた達は約束を破って再犯したのよ【裏切りには代償を Vol.148】