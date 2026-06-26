「嫁のくせに」という言葉、令和に聞くとは思いませんでしたよね…。しかもこれ、結婚して初めての年越しの出来事なのです。

義父の価値観はこれだけにとどまらず、妊娠報告の場でもさっそく暴走が始まります。

みゆきさんの状況、これからどうなっていくのか…続きが気になりますね。

>>【まんが】理想にこだわる義父

(ウーマンエキサイト編集部)