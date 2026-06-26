26日午前7時00分現在、淀川水系 鴨川・高野川に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇京都府

京都市、久御山町、八幡市

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】荒神橋基準観測所（京都市）受け持ち区間 高齢者等避難の発令の目安に引下げます。鴨川の荒神橋基準観測所（京都市）では、「避難判断水位」を上回る水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯荒神橋 水位観測所（京都市）

・26日06:40（ 現在 ）水位 2.07m レベル3

・26日06:50（１０分後）水位 2.27m レベル3

・26日07:00（２０分後）水位 1.91m レベル3

・26日07:10（３０分後）水位 1.81m レベル2

・26日07:20（４０分後）水位 1.69m レベル2

・26日07:30（５０分後）水位 1.56m -

・26日07:40（６０分後）水位 1.44m -

・26日07:50（７０分後）水位 1.34m -

・26日08:00（８０分後）水位 1.26m -

・26日08:10（９０分後）水位 1.21m -

・26日08:20（１００分後）水位 1.20m -

・26日08:30（１１０分後）水位 1.19m -

・26日08:40（１２０分後）水位 1.19m -

・26日08:50（１３０分後）水位 1.19m -

・26日09:00（１４０分後）水位 1.19m -

・26日09:10（１５０分後）水位 1.17m -

・26日09:20（１６０分後）水位 1.15m -

・26日09:30（１７０分後）水位 1.13m -

・26日09:40（１８０分後）水位 1.12m -

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯鴨川・高野川上流域（荒神橋上流域）

・26日1時50分から26日6時50分までの流域平均雨量 91ミリ

・26日6時50分から26日8時50分までの流域平均雨量の見込み 12ミリ