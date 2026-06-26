◇W杯北中米大会1次リーグE組 エクアドル2―1ドイツ（2026年6月25日 ニューヨーク）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組第3戦は25日（日本時間26日）に行われ、同組3位エクアドル（FIFAランク29位）が既に首位通過の決まったドイツ（FIFAランク9位）に2―1と逆転勝ち。2位浮上とはならなかったが同組3位で1勝1分け1敗の勝ち点4に伸ばし、06年ドイツ大会以来5大会ぶり2度目の決勝トーナメント進出を決めた。

2戦連続無得点で勝ち点1の3位エクアドルは引き分けた第2戦キュラソー戦から先発メンバー2人を変更。23歳FWアングロ（サンダーランド）が今大会スタメンに抜てきされた。

試合は開始わずか2分で失点してしまうも前半7分、FWアングロがエリアの外から右足一閃。名手ノイアーの牙城を崩す豪快ミドルを右隅に決め同点。指揮官の期待に応え、ようやくチームに今大会1号が生まれた。

同点に追いつき勢いに乗って攻勢を仕掛けるも1―1で前半終了。後半17分にはエースFWのE・バレンシア（パチューカ）が右足で強烈なシュートを放ったがGKノイアーに防がれた。

それでも同32分、右CKからニアサイドのMFロドリゲス（サンジロワーズ）が頭で繋ぎ、ゴール前のFWプラタ（フラメンゴ）が右足で押し込み逆転ゴール。

劇的な勝利を飾り今大会初白星。他会場のコートジボワールが勝利したため、2位浮上とはならなかったが同組3位で1勝1分け1敗の勝ち点4（得失点差0）。既に決勝トーナメント進出を決めているB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナより上位の成績となったため1次リーグ突破が決定。イレブンは喜びを爆発させ、涙を流して喜ぶサポーターの姿もあった。

＜E組順位表＞

(1)ドイツ 勝ち点6（2勝1敗）得点10 失点4 +6

(2)コートジボワール 勝ち点6（2勝1敗）得点4 失点2 +2

(3)エクアドル 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点2 失点2 0

(4)キュラソー 勝ち点1（1分け2敗）得点1 失点9 -8