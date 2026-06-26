「北中米Ｗ杯・１次リーグＥ組、ドイツ代表１−２エクアドル代表」（２５日、ニューヨーク）

３大会ぶりの優勝を狙うドイツは１次リーグ最終戦でエクアドルに敗れ、通算２勝１敗の勝ち点６、１位で決勝トーナメント進出となった。エクアドルは１勝１敗１分けの勝ち点４に伸ばし、３位で決勝Ｔ進出を決めた。ドイツの引き分け以上でＦ組の日本が最終戦スウェーデン戦を待たず、決勝トーナメント進出が決まる可能性があったが、持ち越しとなった。

ドイツは前半２分にサネのゴールで先制したが、同９分に追いつかれると、その後は決定機を決められず。後半３２分にエクアドルのプラタに勝ち越しゴールを許した。

これによりＥ組３位は勝ち点４のエクアドルに。Ｆ組で勝ち点４の日本がスウェーデンに大敗し、３位抜けとなった場合、エクアドルを得失点差で下回る可能性が残った。

日本はスウェーデンに引き分け以上でＦ組２位以上での決勝トーナメント進出が決定。敗れても、５点差までならベスト３２に進む。