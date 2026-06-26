7月7日よりフジテレビ系で放送がスタートする小池栄子主演ドラマ『さよならノワール』のポスタービジュアルが公開。また追加キャストとして、岡部たかし、利重剛、浅野和之の出演が発表された。

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本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元“マル暴”刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進められるように寄り添い、支援していく警察ヒューマンドラマ。元マル暴刑事を小池、心理学者を北香那が演じ、岡山天音、戸田恵子、渡部篤郎らが脇を固める。

日本有数の歓楽街・池袋。日々さまざまな事件が起きる池袋の治安を守る西池袋署に、犯罪被害者支援室が発足した。同部署では警察官が事件の被害者や遺族に寄り添い、再び前向きに人生を歩むことができるように手助けをしている。しかし被害者たちはさまざまなケースで被害に遭うため、どんなことが助けになるのかは人それぞれ。そんな正解も終わりもない部署で働く黒木夏海（小池栄子）のもとに、心理学者・白石絵梨子（北香那）が派遣の支援員としてやってくる。被害者に対等かつ親身に寄り添うことができる夏海に対し、知識はあるがうまく被害者とコミュニケーションをとることができない絵梨子。一見正反対の2人だが、それぞれが心に“傷”を持っており、ある意味“はぐれもの”同士が相棒になり、互いに足りない部分を補いながら被害者たちと向き合っていく。

公開されたビジュアルでは、柔らかなグリーンをメインカラーに、対照的ながらもどこか共通する芯の強さを感じさせる表情でたたずむ小池と北香の姿が捉えられている。中央には「事件の裏にある痛みに 私たちは寄り添う」というキャッチコピーが添えられ、ビジュアルの下部には、岡山、戸田、渡部の姿も確認できる。

追加キャストとして発表された岡部が演じるのは、帝都大学心理学部教授で精神科医でもある五十畑修。絵梨子の性格を理解しており、彼女が犯罪被害者支援室に出向した後も相談に乗っている人物だ。

利重が演じるのは、西池袋署署長の妹尾和馬。スマートな見た目で温厚な性格の持ち主で、失踪している山崎創（渡部篤郎）と師弟関係にあった夏海が本部の命令に背いて単独捜査をしないか警戒する一方、夏海のもとにやってきた絵梨子の様子も細かく観察している。

浅野が演じるのは、指定暴力団「祥仁會」三代目会長の不二仁。暴力と頭脳をうまく使い分ける頭がキレるヤクザで、暴対法施行後、厳しくなった中でも幾つかのフロント企業の稼ぎで組の存続を担ってきた。“マル暴”だったころの夏海を知る人物でもある。

また、ポスターを手がけたアートディレクターの重本大輔からはコメントも到着した。

■重本大輔（アートディレクター）コメントキャラクターそれぞれが抱くさまざまな感情や表情を、あえてシンプルな背景に落とし込むことでより印象的になるようなビジュアルを目指しました。実際にお二人には自身の役柄を演じていただきながらの撮影でしたが、カメラマンのフジイセイヤさんが作品の緊張感だけでなく、その中に希望を感じさせる温かみのある光を丁寧に作ってくださり、キャスト・スタッフ一丸となって物語の本質に沿った空間を表現することができました。被害者に寄り添う眼差しや、それぞれが仕事に向き合う信念など、この作品の核となる部分が自然と表れた世界観を感じていただければ幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）