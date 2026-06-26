「いないけど大丈夫？」「温存か！」２戦連続フル出場の佐野海舟、ベンチスタートにファンの反応様々「どうだろう」「休ませるのは正解かも」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカ・ダラスで対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表され、ここまで２試合連続でフル出場していた佐野海舟がベンチスタートとなった。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
これまで豊富な運動量で攻守を支え、２試合連続フル出場を果たしていた佐野が先発から外れたことに、ファンも反応。SNS上では「佐野海舟いないけど大丈夫か？」「温存か！」「休まなくてもいけると思ったけどコンディション悪い？」「正気かいターンオーバー」「佐野海舟休ませたのはどうだろう」「休ませるのは正解かもね」「完全に休ませられたら熱いですね！」など、驚きやターンオーバーを歓迎する声など、様々なコメントが上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
これまで豊富な運動量で攻守を支え、２試合連続フル出場を果たしていた佐野が先発から外れたことに、ファンも反応。SNS上では「佐野海舟いないけど大丈夫か？」「温存か！」「休まなくてもいけると思ったけどコンディション悪い？」「正気かいターンオーバー」「佐野海舟休ませたのはどうだろう」「休ませるのは正解かもね」「完全に休ませられたら熱いですね！」など、驚きやターンオーバーを歓迎する声など、様々なコメントが上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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